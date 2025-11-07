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Постер фильма Мира
7.5
Киноафиша Фильмы Мира
7.5

Мира

, 2025
Mira
Дания / семейный / 18+
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Постер фильма Мира
7.5
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Не пойду 0

О фильме

Двенадцатилетняя Мира обожает создавать поделки из переработанного мусора и проводит часы со своими лучшими друзьями Наей и Луи. Однажды всё меняется, когда Ная заводит дружбу с новой крутой девчонкой в ​​классе. Внезапно Мира чувствует себя одинокой и начинает задумываться, сможет ли она остаться собой, когда всё и все вокруг неё, кажется, меняются. Стоит ли ей пропустить предстоящую выставку своих работ и вместо этого попытаться быть больше похожей на других девочек в классе, говорить о любви и влюбляться? Взросление иногда бывает непростым делом…

В ролях

Эллен Эдит Пульц-Хансен
Mira
Филиппа Марселла Олесен Олссон
Naja
Хьюго Арти
Louis
Синье Эгхольм Олсен
Синье Эгхольм Олсен
Mum
Ютте Квинестдаль
Grandma
Андерс Юль
Джейкоб Вебл
Solvej Marie Schunk Jensen
Beate
Anders Kristian Aamodt
Claus
Elin Buchhorn Andersen
Fie
Mira Cakmak
Mille
Dinna Ophelia Hæklund
New years Guest
Режиссер Мари Лимкильде
Сценарист Rasmus Bregnhøi, Ida Åkerstrøm Knudsen, Sabine Lemire
Композитор Josefine Skov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 7 ноября 2025
Дата выхода
10 сентября 2026 Германия
11 декабря 2025 Дания
5 февраля 2026 Нидерланды AL
4 сентября 2026 Польша
Бюджет €2 400 000
Сборы в мире $43 852
Производство Scanbox Entertainment, Toolbox Film
Другие названия
Mira, Tüdruk nimega Mira

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Отзывы о фильме

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