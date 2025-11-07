Двенадцатилетняя Мира обожает создавать поделки из переработанного мусора и проводит часы со своими лучшими друзьями Наей и Луи. Однажды всё меняется, когда Ная заводит дружбу с новой крутой девчонкой в ​​классе. Внезапно Мира чувствует себя одинокой и начинает задумываться, сможет ли она остаться собой, когда всё и все вокруг неё, кажется, меняются. Стоит ли ей пропустить предстоящую выставку своих работ и вместо этого попытаться быть больше похожей на других девочек в классе, говорить о любви и влюбляться? Взросление иногда бывает непростым делом…