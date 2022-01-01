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Послание к Человеку. Международный конкурс. Часть 4
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Послание к Человеку. Международный конкурс. Часть 4, 2016

2016 / Чили / Дания / Литва / Финляндия / Испания / Италия
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О фильме

Показ фильмов Международного конкурса фестиваля «Послание к Человеку». В программу вошли документальные фильмы: «Я не отсюда», «Элегантность» и «Конкурсантка». «Я не отсюда» (реж. Маите Альберди, Гедре Жиките, Чили–Дания–Литва, 2016, 26 мин.) 88-летняя Хосебе живет в доме престарелых в Чили. Ее главное увлечение — узнавать, где родились и откуда приехали ее соседи. Все они говорят, что родились в Чили, а не в Испании, как она сама. Хосебе постоянно вспоминает свою молодость в Стране басков. Несмотря на 70 лет, прожитых в Чили, она всё так же хорошо помнит Родину. Прожив год в доме престарелых, она уже почти не понимает, где находится. «Элегантность» (реж. Вирпи Маарит Суутари, Финляндия, 2016, 25 мин.) «Элегантность» — это короткометражный фильм о стиле и элегантности, с которой финские джентльмены охотятся на куропаток и фазанов. Главные герои фильма — представители высшего света Финляндии, страстно увлекающиеся охотой: Йорма Оллила, бывший генеральный директор Nokia, Антти Херлин, владелец компании KONE, и Хейкки А. Реэнпяа, издатель и харизматичный рассказчик. Выступая в качестве своего рода церемониймейстера, Реенпо проводит зрителей от охоты к охоте, от обстановки к обстановке, попутно представляя нам новых персонажей. «Конкурсантка» (реж. Альберто Диана, Италия–Испания, 2016, 40 мин.) Диана Франческа, учительница физкультуры, живет одна со своими тремя сыновьями в Сардинии. Продолжается экономический кризис, и ее усилий не достаточно, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и детям. Однажды она решает испытать судьбу и принять участие в телевизионной викторине…

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Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Постер фильма Послание к Человеку. Международный конкурс. Часть 4 1 постер
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