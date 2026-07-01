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Постер фильма Её личный ад
4.7
Её личный ад - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Её личный ад
4.7

Её личный ад

, 2026
Her Private Hell
Дания / драма, ужасы, триллер / 18+
Девушки противостоят маньяку-убийце в футуристическом мегаполисе. Неоновый ночной кошмар Николаса Виндинга Рефна
Билеты Трейлеры
Пойду 5
Не пойду 3
Билеты
Постер фильма Её личный ад
4.7
Билеты
Пойду 5
Не пойду 3
Её личный ад - Дублированный трейлер
Её личный ад  Дублированный трейлер

О фильме

В футуристическом мегаполисе объявляется Кожаный человек — монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша. И если раньше девушкам приходилось биться за превосходство друг с другом, то теперь их жизни превращаются в борьбу за выживание, ведь монстр может прийти за каждой. Также в розовый ад отправляется рядовой Кей, который потерял там свою дочь, но неожиданно нашел одну из девушек.

В ролях

Чарльз Мелтон
Чарльз Мелтон
Private K
Софи Тэтчер
Софи Тэтчер
Elle
Дюгрей Скотт
Дюгрей Скотт
Johnny Thunders
Кристин Фросет
Кристин Фросет
Hunter
Гавана Роуз Лю
Гавана Роуз Лю
Dominique
Диего Кальва
Диего Кальва
Nico
Сиори Куцуна
Сиори Куцуна
Паркер Сойерс
Паркер Сойерс
Terry
Хидэтоси Нисидзима
Хидэтоси Нисидзима
Лола Корфиксен
Лола Корфиксен
Бой Эвальд
Бой Эвальд
Марк Госсе
Марк Госсе
Haskell
Режиссер Николас Виндинг Рефн
Сценарист Николас Виндинг Рефн, Esti Giordani
Композитор Пино Донаджо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 23 июля 2026
Дата выхода
23 июля 2026 Россия Экспонента
30 июля 2026 Казахстан 18+
30 июля 2026 Кыргызстан 18+
30 июля 2026 ОАЭ 18TC
24 июля 2026 Польша
24 июля 2026 Румыния
3 сентября 2026 Сербия o.A.
23 июля 2026 Хорватия ab 15
Производство Neon, byNWR
Другие названия
Her Private Hell, Su propio infierno, Jej piekło, Son enfer secret, Её личный ад

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
4 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Её личный ад - Дублированный трейлер
Её личный ад Дублированный трейлер
Её личный ад - Трейлер 2
Её личный ад Трейлер 2
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Наша рецензия

Николас Виндинг Рефн вернулся в Канны, чтобы представить, возможно, худший фильм в своей карьере&hellip; Или нет? Разбирается кинокритик Карен Аванесян.&nbsp;
Николас Виндинг Рефн вернулся в Канны, чтобы представить, возможно, худший фильм в своей карьере… Или нет? Разбирается кинокритик Карен Аванесян.  Николас Виндинг Рефн вернулся в Канны, чтобы представить свой первый полный метр после почти десяти лет молчания. В этом возвращении чувствуется личный драматизм: за эти годы режиссер пережил клиническую смерть. Рефн вернулся в знакомой, густой неоновой эстетике, которая под пульсирующий саундтрек показывает мир томных красавиц, уличных психопатов и ночного города. Премьера фильма состоялась вне конкурса, но была одной из самых ожидаемых на фестивале. Вопреки этому, где-то после получаса…

Отзывы о фильме

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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:30 от 990 ₽
Полное расписание и билеты

«Её личный ад» в кинотеатрах

Сегодня 17 Завтра 18 вс 19 пн 20 вт 21 ср 22 чт 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29 сб 1
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D, SUB
19:30 от 990 ₽
Полное расписание и билеты
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