Жизнь 42-летнего Майкла очень уныла и однообразна. Узнав о возможности принять участие в клинических тестах новых антидепрессантов, он незамедлительно соглашается, даже не сообщив об этом своей семье. Вскоре из-за обнаружения опасных побочных эффектов эксперимент приостанавливают, но Майкл продолжает принимать препараты. В итоге Майкл теряет контроль над собой...
СтранаДания
Продолжительность1 час 35 минут
Год выпуска2008
Премьера в мире19 декабря 2008
Сборы в мире$592 494
ПроизводствоZentropa Entertainments, Sirena Film
Другие названия
Den du frygter, Fear Me Not, Wen du fürchtest, Akitől félsz, Korkma benden, Não Tenha Medo de Mim, Neboj se me, Nie bój się mnie, No me temas, Не бойся меня