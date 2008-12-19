Оповещения от Киноафиши
Не бойся меня

Не бойся меня

Den du frygter 18+
О фильме

Жизнь 42-летнего Майкла очень уныла и однообразна. Узнав о возможности принять участие в клинических тестах новых антидепрессантов, он незамедлительно соглашается, даже не сообщив об этом своей семье. Вскоре из-за обнаружения опасных побочных эффектов эксперимент приостанавливают, но Майкл продолжает принимать препараты. В итоге Майкл теряет контроль над собой...
Страна Дания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 19 декабря 2008
Дата выхода
19 декабря 2008 Дания
19 декабря 2008 США
Сборы в мире $592 494
Производство Zentropa Entertainments, Sirena Film
Другие названия
Den du frygter, Fear Me Not, Wen du fürchtest, Akitől félsz, Korkma benden, Não Tenha Medo de Mim, Neboj se me, Nie bój się mnie, No me temas, Не бойся меня
Режиссер
Кристиан Левринг
Кристиан Левринг
В ролях
Ульрих Томсен
Ульрих Томсен
Паприка Стеэн
Паприка Стеэн
Ларс Бригманн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
12 голосов
6.3 IMDb
Отзывы о фильме

