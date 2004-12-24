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Постер фильма Факир
5.9
Киноафиша Фильмы Факир
5.9

Факир

, 2004
Fakiren fra Bilbao
Дания / приключения, семейный / 18+
Постер фильма Факир
5.9

О фильме

Близнецы Эмма и Том переезжают в старинный таинственный особняк, со скрипучими дверями и темными коридорами. Вскоре они узнают, что где- то в его тайниках спрятан огромный бриллиант. Красавица Эмма освобождает веселого и добродушного призрака, Факира Бильбао, томившегося полвека в шариковой ручке. В качестве благодарности, маг обещает выполнить три любые желания...

А в это время два незадачливых, но предприимчивых жулика, спрятавших в доме украденный бриллиант, сбежали из тюрьмы. Они вернулись за своей законной добычей, и очень удивились, обнаружив, что дом обитаем. На какие только уловки не идут злодеи, чтобы вернуть драгоценность. Но они еще не знают с кем им придется иметь дело...

В ролях

Сидсе Бабетт Кнудсен
Сидсе Бабетт Кнудсен
Louise
Джули Зангенберг
Emma
Аксель Лет
Tom
Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Lombardo
Оле Теструп
Maxwell Moony
Фарес Фарес
Фарес Фарес
Frank Flambert
Петер Ганцлер
Florian Flambert
Лиза Нильссон
Fru Hagawagitta
Ashwani Chopra
Mr. Hagawagitta
Мортен Тунбо
Ung betjent
Режиссер Петер Флинт
Сценарист Метте Хеено, Бьярне Реутер
Композитор Søren Hyldgaard, Йеппе Кос
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 24 декабря 2004
Дата выхода
13 января 2005 Германия
24 декабря 2004 Дания
25 декабря 2004 США
Сборы в мире $19 619
Производство M&M Productions
Другие названия
Fakiren fra Bilbao, A fakír, Der Fakir, Fakir, Fakir z Bilbao, Fakiren från Bilbao, Il fachiro di Bilbao, Le Fakir, The Fakir, Факир, Ein Fakir für alle Fälle

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 12 декабря 2023

Отзывы о фильме

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