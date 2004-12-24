Близнецы Эмма и Том переезжают в старинный таинственный особняк, со скрипучими дверями и темными коридорами. Вскоре они узнают, что где- то в его тайниках спрятан огромный бриллиант. Красавица Эмма освобождает веселого и добродушного призрака, Факира Бильбао, томившегося полвека в шариковой ручке. В качестве благодарности, маг обещает выполнить три любые желания...

А в это время два незадачливых, но предприимчивых жулика, спрятавших в доме украденный бриллиант, сбежали из тюрьмы. Они вернулись за своей законной добычей, и очень удивились, обнаружив, что дом обитаем. На какие только уловки не идут злодеи, чтобы вернуть драгоценность. Но они еще не знают с кем им придется иметь дело...

