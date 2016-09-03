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Сафари Сафари
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Сафари, 2016

2016 / Австрия / Дания
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Документальная лента «Сафари» от известного в фестивальных кругах документалиста Ульриха Зайдля была впервые показана в Венеции, где вызвала широкое обсуждение публики и была названа самой жестокой картиной киносомтра. Режиссёр со своей камерой отправился в Африку, где любой западный человек может вполне законно убивать животных, прикрываясь словом "охота". На самом же деле автор ясно даёт понять собственную позицию по поводу исследуемого им явления. Ему удаётся не только взять интервью у охотников, которые откровенно рассказывают о том, почему они убивают, но также и заснять процесс освежевания тел животных и отразить в своём объективе то удовольствие, которое испытывают люди, отнимая невинные жизни. Показывая зрителям, как убийцы фотографируются с окровавленными тушами, Зайдль заставляет задуматься об истинной цели их деятельности. 

- Сосценарист фильма «Сафари» Вероника Франц является супругой режиссёра и сценариста Ульрихс Зайдля, с которой они вместе работают с 2001 года («Собачья жара»)

- Фильм был показан на Венецианском кинофестивале в 2016 году. Изначально «Сафари» предполагалось отправить на Каннский фестиваль, однако к тому моменту он был ещё не готов

 

Дикие просторы Африки – уже многие тысячелетия среда обитания зебр, антилоп и прочих животных. А для некоторых людей – место отдыха. Немецкие и австрийские туристы-охотники выслеживают, подстерегают, преследуют и убивают свою добычу, а потом, рыдая от восторга, позируют на фоне своих трофеев…
Фильм вызвал скандал на Венецианском фестивале своим ужасающим натурализмом и обыденностью зла. Когда убивают хищники, они делают это для пропитания. Когда убивает человек, он делает это для чего? Релакс? Отдых? Удовольствие? Что такое охота: узаконенное убийство тварей земных или благородный спорт для сильных духом…
 

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 февраля 2017
Премьера в мире 3 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Ульрих Зайдль
Ульрих Зайдль
В ролях
Тина Хофманн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сафари 3 постера
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Наша рецензия
Получить звание неожиданно претенциозного и вульгарного фильма на Венецианском кинофестивале многого стоит. В особенности, когда насчёт данной ленты разгорается жаркая резонансная полемика. И уж тем более, если большинство зрителей предлагают бойкотировать её в мировом прокате, а потом и вовсе накладывают клеймо аморальности. И это с тем учётом, что один из самых уважаемых в мире кинофестивалей славится программой, не стесняющейся ни эпатажа, ни табуированных тем. Подразумевается, что…
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