Сафари, 2016

- Сосценарист фильма «Сафари» Вероника Франц является супругой режиссёра и сценариста Ульрихс Зайдля, с которой они вместе работают с 2001 года («Собачья жара»)

- Фильм был показан на Венецианском кинофестивале в 2016 году. Изначально «Сафари» предполагалось отправить на Каннский фестиваль, однако к тому моменту он был ещё не готов