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Счастливчик Пер
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Lykke-Per

Счастливчик Пер, 2018

2018 / Дания
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Петер Сидениус (Эсбен Смед, «Письма Амины», «Доброта незнакомцев») – амбициозный юноша из консервативной религиозной семьи с запада страны – грезит карьерой, богатством и приключениями. Он единственный из одиннадцати детей пастора рискнул взбунтоваться, нарушить привычный ход вещей и вырваться из привычного патриархального круга. Для начала – в столичный Копенгаген, где набирает силу деловая буржуазия. Здесь его возлюбленной (и проводником в другой мир) становится Якоба (Катрин Грис-Розенталь, «Мистериум. Охотники на фазанов»), старшая из дочерей богатого еврейского биржевика Соломона, девушка недюжинного ума и независимого нрава...

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 42 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 19 апреля 2019
Премьера в мире 30 августа 2018
Возраст 12+
Режиссер
Билле Аугуст
Билле Аугуст
В ролях
Эсбен Смед Енсен
Катрин Розенталь
Катрин Розенталь
Беньямин Киттер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Счастливчик Пер 2 постера
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саундтрек фильма Счастливчик Пер
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