Счастливчик Пер, 2018

Петер Сидениус (Эсбен Смед, «Письма Амины», «Доброта незнакомцев») – амбициозный юноша из консервативной религиозной семьи с запада страны – грезит карьерой, богатством и приключениями. Он единственный из одиннадцати детей пастора рискнул взбунтоваться, нарушить привычный ход вещей и вырваться из привычного патриархального круга. Для начала – в столичный Копенгаген, где набирает силу деловая буржуазия. Здесь его возлюбленной (и проводником в другой мир) становится Якоба (Катрин Грис-Розенталь, «Мистериум. Охотники на фазанов»), старшая из дочерей богатого еврейского биржевика Соломона, девушка недюжинного ума и независимого нрава...