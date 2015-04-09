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Идеалист Идеалист
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Идеалист, 2015

2015 / Дания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

В 1951-м датское правительство дало согласие на размещение в Гренландии американских военных баз. В 1968-м на одной из них потерпел крушение самолет с ядерными боеголовками на борту. В 1988-м несколько бывших сотрудников авиабазы Туле обратились за медицинской помощью в связи со злокачественными изменениями кожи. Случившимся заинтересовался радиожурналист Поул Бринк (Петер Плаугборг), еще не подозревая, к каким чудовищным открытиям приведет его расследование и какую паутину глобальной государственной лжи раскроет...

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 9 апреля 2015
Возраст 18+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Кристина Розендаль
В ролях
Петер Плаугборг
Томас Бо Ларсен
Томас Бо Ларсен
Тим Ахерн
Арли Ховер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Идеалист 2 постера
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