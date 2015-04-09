Идеалист, 2015

В 1951-м датское правительство дало согласие на размещение в Гренландии американских военных баз. В 1968-м на одной из них потерпел крушение самолет с ядерными боеголовками на борту. В 1988-м несколько бывших сотрудников авиабазы Туле обратились за медицинской помощью в связи со злокачественными изменениями кожи. Случившимся заинтересовался радиожурналист Поул Бринк (Петер Плаугборг), еще не подозревая, к каким чудовищным открытиям приведет его расследование и какую паутину глобальной государственной лжи раскроет...