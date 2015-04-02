[начальные реплики]

Narrator Сейчас ты услышишь мой голос. Мой голос поможет тебе и проведёт ещё глубже в Европу. Каждый раз, когда ты будешь слышать мой голос, каждое слово и каждое число, ты будешь погружаться в ещё более глубокий слой — открытый, расслабленный и восприимчивый. Я сейчас сосчитаю от одного до десяти. На счёте десять ты окажешься в Европе. Один. И, сосредоточив всё внимание на моём голосе, ты медленно начнёшь расслабляться. Два — твои руки и пальцы становятся теплее и тяжелее. Три — тепло распространяется по рукам, к плечам и шее. Четыре — твои ноги и ступни становятся тяжелее. Пять — тепло охватывает всё тело. На шести я хочу, чтобы ты погрузился глубже. Шесть. И всё твоё расслабленное тело медленно начинает погружаться. Семь — ты погружаешься всё глубже и глубже. Восемь — с каждым вдохом ты погружаешься ещё глубже. Девять — ты плывёшь. На мысленный счёт десять ты окажешься в Европе. Будь там на десять. Десять.