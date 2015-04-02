Американец немецкого происхождения прибывает в послевоенную Германию в 1945 году. Дядя устраивает его на железнодорожную линию кондуктором спальных вагонов. Желание американца состоит в том, чтобы сохранять нейтралитет по отношению к продолжающимся чисткам союзных войск и делать все, чтобы помочь стране, но герой обнаруживает, что его используют и американцы, и влиятельная семья, владеющая железной дорогой. Влюбившись в дочь железнодорожного магната, он обнаруживает, что больше не может стоять в стороне и должен сделать несколько трудных выборов.
"Европа" - это двухчасовой гипноз. Это картина униженной Германии. Это повествование о Судьбе и Смерти, о воле к Жизни. Ларс фон Триер использовал стилистику немецкого кинематографа 20-30-х годов и соответственно с ней подобрал актеров. Основная тема картины - беззащитность человека перед окружающими, которые это чувствуют и пользуются этим. Использование режиссером высоких кинотехнологий оставляет у зрителя ощущение незабываемого визуального путешествия.
|27 ноября 1991
|Бельгия
|17 апреля 1992
|Великобритания
|27 июня 1991
|Германия
|16 августа 1991
|Дания
|11 октября 1991
|Испания
|10 октября 1991
|Италия
|T
|7 февраля 1992
|Нидерланды
|22 мая 1992
|США
|4 октября 1991
|Турция
|2 октября 1991
|Франция
|27 июня 1991
|Швейцария
|25 ноября 1991
|Швеция
Элемент гипнотичнее, втянул моментально. На выходе оказался фильмом ни о… Читать дальше…