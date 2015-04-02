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Постер фильма Европа
7.1
Киноафиша Фильмы Европа
7.1

Европа

, 1991
Zentropa / Europa
Дания, Франция, Швеция / триллер, драма / 18+
Постер фильма Европа
7.1

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Американец немецкого происхождения прибывает в послевоенную Германию в 1945 году. Дядя устраивает его на железнодорожную линию кондуктором спальных вагонов. Желание американца состоит в том, чтобы сохранять нейтралитет по отношению к продолжающимся чисткам союзных войск и делать все, чтобы помочь стране, но герой обнаруживает, что его используют и американцы, и влиятельная семья, владеющая железной дорогой. Влюбившись в дочь железнодорожного магната, он обнаруживает, что больше не может стоять в стороне и должен сделать несколько трудных выборов.

  • Фильм разрабатывался и снимался во многом под влиянием великого романа «Америка» Франца Кафки, а его название было выбрано «как отзвук» этого романа. 
  • Осознав, что его фильм не выиграл Золотую пальмовую ветвь на 44-м Каннском кинофестивале, режиссер Ларс фон Триер показал судьям палец и выбежал из зала. 
  • Это последний фильм трилогии Триера «Европа», освещающий травмы послевоенной Европы в будущем. Две другие части – «Элемент преступления» и «Эпидемия». 
  • Стивен Спилберг – фанат этого фильма. Увидев его, он предложил Триеру возможность поработать в Голливуде, но тот вежливо отказался. С тех пор он ни разу не был в США. 

"Европа" - это двухчасовой гипноз. Это картина униженной Германии. Это повествование о Судьбе и Смерти, о воле к Жизни. Ларс фон Триер использовал стилистику немецкого кинематографа 20-30-х годов и соответственно с ней подобрал актеров. Основная тема картины - беззащитность человека перед окружающими, которые это чувствуют и пользуются этим. Использование режиссером высоких кинотехнологий оставляет у зрителя ощущение незабываемого визуального путешествия.

В ролях

Жан-Марк Барр
Жан-Марк Барр
Leopold Kessler
Барбара Зукова
Барбара Зукова
Katharina Hartmann
Эрнст-Хуго Ярегор
Uncle Kessler
Эрик Мёрк
Pater
Ёрген Реэнберг
Max Hartmann
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Narrator
Удо Кир
Удо Кир
Lawrence Hartmann
Хеннинг Енсен
Siggy
Эдди Константин
Colonel Harris
Бенни Поулсен
Steleman
Режиссер Ларс фон Триер
Сценарист Ларс фон Триер, Нильс Версель
Композитор Йоахим Холбек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Франция / Швеция
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 12 мая 1991
Дата выхода
27 ноября 1991 Бельгия
17 апреля 1992 Великобритания
27 июня 1991 Германия
16 августа 1991 Дания
11 октября 1991 Испания
10 октября 1991 Италия T
7 февраля 1992 Нидерланды
22 мая 1992 США
4 октября 1991 Турция
2 октября 1991 Франция
27 июня 1991 Швейцария
25 ноября 1991 Швеция
MPAA R
Бюджет 28 000 000 DKK
Сборы в мире $1 026 177
Производство Alicéléo, Coproduction Office, Det Danske Filminstitut
Другие названия
Europa, Европа, Európa, Evropa, Avrupa, Rakavot lai'la, Zentropa, Європа, ヨーロッパ, 歐洲特快車, 欧罗巴, 战后余生

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb
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Обновлено 26 декабря 2023

Цитаты

[начальные реплики]
Narrator Сейчас ты услышишь мой голос. Мой голос поможет тебе и проведёт ещё глубже в Европу. Каждый раз, когда ты будешь слышать мой голос, каждое слово и каждое число, ты будешь погружаться в ещё более глубокий слой — открытый, расслабленный и восприимчивый. Я сейчас сосчитаю от одного до десяти. На счёте десять ты окажешься в Европе. Один. И, сосредоточив всё внимание на моём голосе, ты медленно начнёшь расслабляться. Два — твои руки и пальцы становятся теплее и тяжелее. Три — тепло распространяется по рукам, к плечам и шее. Четыре — твои ноги и ступни становятся тяжелее. Пять — тепло охватывает всё тело. На шести я хочу, чтобы ты погрузился глубже. Шесть. И всё твоё расслабленное тело медленно начинает погружаться. Семь — ты погружаешься всё глубже и глубже. Восемь — с каждым вдохом ты погружаешься ещё глубже. Девять — ты плывёшь. На мысленный счёт десять ты окажешься в Европе. Будь там на десять. Десять.

Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела Элемент преступления и потом Европу. Эпидемию решила пропустить.
Элемент гипнотичнее, втянул моментально. На выходе оказался фильмом ни о… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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