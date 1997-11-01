В присутствии клоуна, 1997

В основу фильма положены события жизни дяди Карла, описанного Бергманом в книге «Латерна Магика». Телевизионный трагикомический спектакль о пожилых северянах, разыгрывающих в сумасшедшем доме историю собственного сочинения о том, как они снимали, ставили и демонстрировали в шведской глубинке первый в мире "говорящий" фильм - трагическую историю болезни и смерти Франца Шуберта, медленно сгнивающего от сифилиса. Впрочем, происходит дело в психушке, в реальности или в воображаемой реальности - окончательно понять невозможно: жизнь художника всегда как минимум наполовину ирреальна, а речь в спектакле идет именно о жизни и смерти художника, вещах одинаково смешных и печальных, отчего и подвластных скорее показу, нежели анализу.

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