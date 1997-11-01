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В присутствии клоуна
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Larmar och gör sig till

В присутствии клоуна, 1997

1997 / Германия / Дания / Швеция / Италия / Норвегия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
В основу фильма положены события жизни дяди Карла, описанного Бергманом в книге «Латерна Магика». Телевизионный трагикомический спектакль о пожилых северянах, разыгрывающих в сумасшедшем доме историю собственного сочинения о том, как они снимали, ставили и демонстрировали в шведской глубинке первый в мире "говорящий" фильм - трагическую историю болезни и смерти Франца Шуберта, медленно сгнивающего от сифилиса. Впрочем, происходит дело в психушке, в реальности или в воображаемой реальности - окончательно понять невозможно: жизнь художника всегда как минимум наполовину ирреальна, а речь в спектакле идет именно о жизни и смерти художника, вещах одинаково смешных и печальных, отчего и подвластных скорее показу, нежели анализу.
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 1 ноября 1997
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Бёрье Альстедт
Бёрье Альстедт
Мари Ричардсон
Эрланд Юсефсон
Агнета Экманнер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В присутствии клоуна 1 постер
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