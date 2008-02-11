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Постер фильма Об этом не знает никто
6.1
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6.1

Об этом не знает никто

, 2008
Det som ingen ved
Дания, Швеция / триллер / 18+
Постер фильма Об этом не знает никто
6.1

О фильме

Просматривая личные вещи недавно погибшей сестры Шарлотты, Томас неожиданно обнаруживает среди них доказательства того, что их отец работал на разведку. Томас приходит к выводу, что Шарлотта пыталась выяснить подробности его жизни и, возможно, смерть ее была вовсе не случайной. Герой встречается со старым приятелем отца по военно-морской службе, но тот уклоняется от ответа и утверждает, что ему ничего не известно. Томас, впрочем, уверен, что его обманывают. Более того, он подозревает, что этот человек встречался с Шарлоттой незадолго до ее смерти. Лучшая подруга его сестры, Урсула, рассказывает Томасу, что Шарлота встречалась с какой-то женщиной, которая сообщила ей что-то о прошлом их отца. Герои решают продолжить расследование этого запутанного дела вместе. Вскоре Томас замечает, что за ним следят, а затем кто-то вламывается в его квартиру и крадет улики. Но самый большой сюрприз ждет его, когда он узнает из новостей, что предстоящим в ближайшее время слиянием двух секретных служб руководит старинный «друг» его отца.

В ролях

Мария Бонневи
Мария Бонневи
Ursula Matsberg
Андерс В. Бертельсен
Андерс В. Бертельсен
Thomas Deleuran
Гита Нёрбю
Гита Нёрбю
Ingrid Deleuran
Мари Луиз Вилле
Marianne Deleuran
Сара Джуел Вернер
Bea Deleuran
Хеннинг Енсен
Niels Lange-Erichsen
Соня Рихтер
Соня Рихтер
Charlotte Deleuran
Борд Ове
Hemmingsen
Ларс Миккельсен
Ларс Миккельсен
Mark Deleuran
Simon Munk
Young Thomas Deleuran
Режиссер Сёрен Краг-Якобсен
Сценарист Расмус Хейстерберг, Сёрен Краг-Якобсен, Søren Lassen
Композитор Коре Бьеркё, Anders Trentemøller
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Швеция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 11 февраля 2008
Дата выхода
11 февраля 2008 Германия
13 июня 2008 Дания
14 июня 2013 Испания
13 июня 2008 США
11 февраля 2008 Швеция 15
Сборы в мире $1 987 390
Производство Canal+, Det Danske Filminstitut, Duckling
Другие названия
Det som ingen ved, Det som ingen vet, What No One Knows, Afto pou kaneis den xerei, Co nikdo neví, Lo que nadie sabe, O czym nie wie nikt, Was niemand weiß, Об этом не знает никто, 顶级阴谋, Αυτό που Κανείς δεν Ξέρει...

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 14 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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