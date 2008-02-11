Просматривая личные вещи недавно погибшей сестры Шарлотты, Томас неожиданно обнаруживает среди них доказательства того, что их отец работал на разведку. Томас приходит к выводу, что Шарлотта пыталась выяснить подробности его жизни и, возможно, смерть ее была вовсе не случайной. Герой встречается со старым приятелем отца по военно-морской службе, но тот уклоняется от ответа и утверждает, что ему ничего не известно. Томас, впрочем, уверен, что его обманывают. Более того, он подозревает, что этот человек встречался с Шарлоттой незадолго до ее смерти. Лучшая подруга его сестры, Урсула, рассказывает Томасу, что Шарлота встречалась с какой-то женщиной, которая сообщила ей что-то о прошлом их отца. Герои решают продолжить расследование этого запутанного дела вместе. Вскоре Томас замечает, что за ним следят, а затем кто-то вламывается в его квартиру и крадет улики. Но самый большой сюрприз ждет его, когда он узнает из новостей, что предстоящим в ближайшее время слиянием двух секретных служб руководит старинный «друг» его отца.