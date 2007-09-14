Черная гвоздика, 2007

В 1972 г. Харальда Эдельстама назначают на пост Посла Швеции в Чили. Он открыто поддерживает всенародного избранного президента от социал-демократов Сальвадора Алленде и принимает участие в ряде социальных проектов страны. Но в один день изменилось все. Военные, под руководством Августа Пиночета, смещают Алленде и начинают кровавую охоту за своими политическими оппонентами. Сотни активистов подверглись пыткам, а затем были казнены на государственном стадионе в Сантьяго. Рискуя своей собственной жизнью, Эдельстам принимает решение использовать все возможные свои дипломатические привилегии и предоставляет политическое убежище для активистов, чьей жизни угрожает опасность. Неординарный дипломат играет по-крупному. В это тревожное время Эдельстам начинает любовные отношения с молодой активисткой по имени Консуэло...