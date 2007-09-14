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Черная гвоздика Черная гвоздика
Киноафиша Фильмы Черная гвоздика
The Black Pimpernel / Svarta nejlikan

Черная гвоздика, 2007

2007 / Дания / Мексика / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

В 1972 г. Харальда Эдельстама назначают на пост Посла Швеции в Чили. Он открыто поддерживает всенародного избранного президента от социал-демократов Сальвадора Алленде и принимает участие в ряде социальных проектов страны. Но в один день изменилось все. Военные, под руководством Августа Пиночета, смещают Алленде и начинают кровавую охоту за своими политическими оппонентами. Сотни активистов подверглись пыткам, а затем были казнены на государственном стадионе в Сантьяго. Рискуя своей собственной жизнью, Эдельстам принимает решение использовать все возможные свои дипломатические привилегии и предоставляет политическое убежище для активистов, чьей жизни угрожает опасность. Неординарный дипломат играет по-крупному. В это тревожное время Эдельстам начинает любовные отношения с молодой активисткой по имени Консуэло...

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 14 сентября 2007
MPAA R
Режиссер
Ульф Хультберг
В ролях
Микаель Нюквист
Люми Кавазос
Лиса Верлиндер
Карстен Норгаард
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Черная гвоздика 2 постера
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