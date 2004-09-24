Оповещения от Киноафиши
Гаваи, Осло

Гаваи, Осло

Hawaii, Oslo 18+
Страна Дания / Швеция / Норвегия
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 24 сентября 2004
Дата выхода
16 июня 2006 Италия
24 сентября 2004 Норвегия
24 сентября 2004 США
Бюджет 20 000 000 NOK
Сборы в мире $2 019 823
Производство Paradox
Другие названия
Hawaii, Oslo, Havai, Oslo, Havaji, Oslo, Hawaje, Oslo, Гавайи, Осло, 奥斯陆的夏威夷, 挪威有個夏威夷
Режиссер
Эрик Поппе
В ролях
Тронд Эспен Сейм
Петронелла Баркер
Джудит Дарко
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
7 IMDb
