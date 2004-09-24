Оповещения от Киноафиши
Гаваи, Осло
Гаваи, Осло
Hawaii, Oslo
18+
драма
Страна
Дания / Швеция / Норвегия
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2004
Премьера в мире
24 сентября 2004
Дата выхода
16 июня 2006
Италия
24 сентября 2004
Норвегия
24 сентября 2004
США
Бюджет
20 000 000 NOK
Сборы в мире
$2 019 823
Производство
Paradox
Другие названия
Hawaii, Oslo, Havai, Oslo, Havaji, Oslo, Hawaje, Oslo, Гавайи, Осло, 奥斯陆的夏威夷, 挪威有個夏威夷
Режиссер
Эрик Поппе
В ролях
Тронд Эспен Сейм
Петронелла Баркер
Джудит Дарко
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Гаваи, Осло
7.1
Выбор короля
(2016)
7.5
Неспокойная вода
(2008)
6.4
Довольно добрый человек
(2010)
6.2
Последний косяк
(2008)
6.6
Человек, который любил Ингве
(2008)
6.4
Макс Манус. Человек Войны
(2008)
5.1
Ланч
(2008)
7.6
Эллинг
(2001)
7.1
Проводник
(1987)
7.0
Тысячу раз "спокойной ночи"
(2013)
7.2
Утёйа, 22 июля
(2018)
7.0
Неуместный человек
(2006)
Рейтинг фильма
6.2
Оцените
11
голосов
7
IMDb
