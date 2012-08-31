Меню
Постер фильма Акт убийства
8.4 Рейтинг IMDb: 8.2
Акт убийства

The Act of Killing 18+
О фильме

После индонезийского военного переворота 1965 года, военизированные формирования и садистские преступники убили более миллиона предполагаемых коммунистов. Эти убийства остались безнаказанными, а виновные до сих пор являются влиятельными людьми, которые могут рассчитывать на поддержку коррумпированных политиков.

Страна Дания / Норвегия / Великобритания / Швеция / Финляндия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 28 июня 2013
Премьера в мире 31 августа 2012
Дата выхода
31 августа 2012 Россия 16+
3 мая 2013 Великобритания
14 ноября 2013 Германия
12 мая 2017 Греция
8 ноября 2012 Дания
1 ноября 2012 Индонезия
30 августа 2013 Испания
17 октября 2013 Италия T
31 августа 2012 Казахстан
23 мая 2013 Нидерланды
6 сентября 2013 Норвегия
28 февраля 2014 Польша
17 апреля 2014 Португалия
31 августа 2012 США
31 августа 2012 Украина
10 апреля 2013 Франция
1 ноября 2012 Швеция 15
20 ноября 2014 Южная Корея 15
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $726 324
Производство Final Cut for Real, Piraya Film, Novaya Zemlya
Другие названия
The Act of Killing, El acto de matar, Actul de a ucide, Amal-e koshtan, Az ölés aktusa, Čin smaknuća, De dödade om natten, Fe'l alghatl, He tappoivat öisin, Jagal, L'acte de tuer, L'atto di uccidere, O Acto de Matar, O Ato de Matar, Öldürme Eylemi, Scena zbrodni, Tapatöö, The act of killing - L'acte de tuer, Žudymo aktas, Η πράξη του φόνου, Акт вбивства, Акт убийства, アクト・オブ・キリング, 杀戮演绎, 殺人一舉
Режиссер
Джошуа Оппенхаймер
Аноним
В ролях
Анвар Конго
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.4
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Цитаты
Anwar Congo Чувствовали ли люди, которых я пытал, то, что чувствую я здесь? Я могу почувствовать, что чувствовали те, кого я пытал. Потому что здесь моя достоинство было уничтожено, и затем пришёл страх, прямо тут и тогда. Весь ужас внезапно овладел моим телом. Он окружил меня и захватил.
Joshua Oppenheimer На самом деле те, кого ты пытал, чувствовали себя гораздо хуже, потому что ты знал, что это всего лишь фильм. Они знали, что их убивают.
Anwar Congo Но я это чувствую, Джош. Правда, я чувствую. Или я согрешил. Я сделал это со многими людьми, Джош. Всё это возвращается ко мне? Я правда надеюсь, что нет. Я не хочу, чтобы это возвращалось, Джош.
Новости о фильме
Жизнь интереснее вымысла: 16 документальных фильмов, которые смотрятся на одном дыхании
Жизнь интереснее вымысла: 16 документальных фильмов, которые смотрятся на одном дыхании Реальные истории часто оказываются невероятнее многих блокбастеров. Собрали самые шокирующие и трогательные картины, сюжеты которых намеренно не придумаешь.
29 сентября 2025 11:43
