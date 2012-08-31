Anwar Congo Чувствовали ли люди, которых я пытал, то, что чувствую я здесь? Я могу почувствовать, что чувствовали те, кого я пытал. Потому что здесь моя достоинство было уничтожено, и затем пришёл страх, прямо тут и тогда. Весь ужас внезапно овладел моим телом. Он окружил меня и захватил.

Joshua Oppenheimer На самом деле те, кого ты пытал, чувствовали себя гораздо хуже, потому что ты знал, что это всего лишь фильм. Они знали, что их убивают.