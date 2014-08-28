В фильме отображены события двух недель 1976 года. В провинциальном датском городке живёт Мартин Эстергорд, ему четырнадцать лет, он одарённый спортсмен и вскоре его ждёт конфирмация — впереди взрослая жизнь. Однако, повзрослеть ему пришлось раньше: внезапно умирает его мать. Брат и отец убиты горем и де-факто старшим в семье становится Мартин, на его плечи ложится забота о доме, об отце и брате. У Мартина лишь два близких друга — Ким и Кристина, у которых он ищет утешение и поддержку. Когда дружба перерастает в любовь, Мартину предстоит сделать непростой выбор.

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