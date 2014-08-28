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Постер фильма Быстрая прогулка
6.7
Киноафиша Фильмы Быстрая прогулка
6.7

Быстрая прогулка

, 2014
Kapgang
Дания / драма / 18+
Постер фильма Быстрая прогулка
6.7

О фильме

В фильме отображены события двух недель 1976 года. В провинциальном датском городке живёт Мартин Эстергорд, ему четырнадцать лет, он одарённый спортсмен и вскоре его ждёт конфирмация — впереди взрослая жизнь. Однако, повзрослеть ему пришлось раньше: внезапно умирает его мать. Брат и отец убиты горем и де-факто старшим в семье становится Мартин, на его плечи ложится забота о доме, об отце и брате. У Мартина лишь два близких друга — Ким и Кристина, у которых он ищет утешение и поддержку. Когда дружба перерастает в любовь, Мартину предстоит сделать непростой выбор.

В ролях

Виллас Бёэ
Martin
Андерс В. Бертельсен
Андерс В. Бертельсен
Hans
Сидсе Бабетт Кнудсен
Сидсе Бабетт Кнудсен
Lizzi
Фредерик Винтер Расмуссен
Kim
Бодил Лассен
Mormor
Курт Равн
Morfar
Kraka Donslund Nielsen
Kristine
Jens Malthe Næsby
Jens
Magnus Blach
Lange Jan
Анетт Стёвельбек
Анетт Стёвельбек
Mona Damefrisør
Режиссер Нильс Арден Оплев
Сценарист Бо Х. Хансен, Мортен Кирксов
Композитор Якоб Грот
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 28 августа 2014
Дата выхода
28 августа 2014 Дания
10 октября 2014 США
Бюджет 22 500 000 DKK
Сборы в мире $2 204 542
Производство Det Danske Filminstitut, FilmFyn, Nordisk Film & TV-Fond
Другие названия
Kapgang, Speed Walking, '76 nyara, Racewalking, Szybkim krokiem, Με βήμα γοργό, Быстрая прогулка, Спортно ходене, 疾走马丁

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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