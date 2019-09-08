Смола, 2019

О существовании Лив не знает ни одна живая душа на свете – кроме её родителей, спрятавших девочку от окружающего мира в лесной глуши. Йенс и Мария выбрали добровольное изгнание – жизнь в стороне от цивилизации и её алчных глаз, на лоне дикой природы, где можно играть с янтарём, на века сохраняющим души насекомых. Но большая земля – пусть пока и в виде маленькой поселковой забегаловки – неудержимо привлекает взрослеющую Лив. А земной рай грозит превратиться в ад, если его разъедает паранойя изоляции... Дэниел Боргман – режиссёр, который любит диковинные, остро эмоциональные истории и часто работает на стыке игрового и неигрового кино – так был снят и короткометражный фильм «Берик» о реальном казахстанском человеке, обезображенном нейрофиброматозом, и «Любимая Пиа», где все члены семьи 60-летней женщины с особенностями психического развития играли самих себя. «Смола» – эксперимент Боргмана с полностью выдуманным, фантазийным сюжетом; это сказка, выворачивающая наизнанку сюжет о затерянном пасторальном мире и по-новому сплетающая классические мотивы триллеров и хорроров.