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Смола Смола
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Harpiks

Смола, 2019

2019 / Дания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

О существовании Лив не знает ни одна живая душа на свете – кроме её родителей, спрятавших девочку от окружающего мира в лесной глуши. Йенс и Мария выбрали добровольное изгнание – жизнь в стороне от цивилизации и её алчных глаз, на лоне дикой природы, где можно играть с янтарём, на века сохраняющим души насекомых. Но большая земля – пусть пока и в виде маленькой поселковой забегаловки – неудержимо привлекает взрослеющую Лив. А земной рай грозит превратиться в ад, если его разъедает паранойя изоляции... Дэниел Боргман – режиссёр, который любит диковинные, остро эмоциональные истории и часто работает на стыке игрового и неигрового кино – так был снят и короткометражный фильм «Берик» о реальном казахстанском человеке, обезображенном нейрофиброматозом, и «Любимая Пиа», где все члены семьи 60-летней женщины с особенностями психического развития играли самих себя. «Смола» – эксперимент Боргмана с полностью выдуманным, фантазийным сюжетом; это сказка, выворачивающая наизнанку сюжет о затерянном пасторальном мире и по-новому сплетающая классические мотивы триллеров и хорроров.

5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 8 сентября 2019
Возраст 18+
Режиссер
Дэниэл Боргман
В ролях
Петер Плаугборг
Софи Гробёль
Софи Гробёль
Вивелиль Сёгор Хольм
Аманда Коллин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Смола 2 постера
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