Прекрасные создания, 2022

В ролях
Биргир Дагур Бьяркасон
Addi
Аскелл Эйнар Палмасон
Balli
Виктор Бенони Бенедиктссон
Konni
Снорри Рафн Фриманнссон
Siggi
Кристин Исолд Йоханнесдоттир
Hófí (Balli's sister)
Исгердур Эльфа Гуннарсдоттир
Hulda (Balli's mother)
Адалбьёрг Эмма Хафстейнсдоттир
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Гутмундур Арнар Гудмундсон
Сценарист
Гутмундур Арнар Гудмундсон
Композитор
Кристиан Эйднес Андерсен
Детали фильма
Страна
Чехия / Дания / Исландия / Нидерланды / Швеция
Продолжительность
2 часа 3 минуты
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
19 декабря 2022
Премьера в мире
11 февраля 2022
Дата выхода
|10 ноября 2022
|Германия
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|16
|22 апреля 2022
|Исландия
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|10 ноября 2022
|Литва
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|N13
|25 сентября 2024
|Франция
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|15 сентября 2022
|Чехия
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Сборы в мире
$178 839
Производство
Join Motion Pictures, Bastide Films, Film i Väst
Другие названия
Berdreymi, Beautiful Beings, Belas Criaturas, Bellas criaturas, Chicken Boy, Csodálatos teremtmények, Čudovita bitja, Făpturi de vis, Ilusad olendid, Kâbus, Krásné bytosti, Les Belles Créatures, Piękne istoty, Prekrasni stvorovi, Όμορφα πλάσματα, Красиви създания, Красивые существа, Прекрасні істоти, 뷰티풀 비잉즈, 冰島少年三加一, 美丽的生物