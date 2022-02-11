Прекрасные создания, 2022

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о выходе в прокат 7.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8 Продолжительность 2 часа 3 минуты Год выпуска 2022 Премьера онлайн 19 декабря 2022 Премьера в мире 11 февраля 2022 Режиссер Гутмундур Арнар Гудмундсон В ролях Биргир Дагур Бьяркасон Аскелл Эйнар Палмасон Виктор Бенони Бенедиктссон Снорри Рафн Фриманнссон Сунна Лиф Арнарсдоттир Все актеры и съемочная группа 1 постер

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