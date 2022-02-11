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Постер фильма Прекрасные создания
7.4
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7.4

Прекрасные создания

, 2022
Berdreymi
Чехия, Дания, Исландия, Нидерланды, Швеция / драма / 18+
Постер фильма Прекрасные создания
7.4

В ролях

Биргир Дагур Бьяркасон
Addi
Аскелл Эйнар Палмасон
Balli
Виктор Бенони Бенедиктссон
Konni
Снорри Рафн Фриманнссон
Siggi
Сунна Лиф Арнарсдоттир
Камилла Гудрун Лоуэн
Кристин Исолд Йоханнесдоттир
Hófí (Balli's sister)
Исгердур Эльфа Гуннарсдоттир
Hulda (Balli's mother)
Адалбьёрг Эмма Хафстейнсдоттир
Блер Хинрикссон
Símon
Оулавюр Дарри Оулафссон
Оулавюр Дарри Оулафссон
Svenni
Анита Брием
Анита Брием
Guðrún (Addi's mother)
Режиссер Гутмундур Арнар Гудмундсон
Сценарист Гутмундур Арнар Гудмундсон
Композитор Кристиан Эйднес Андерсен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия / Дания / Исландия / Нидерланды / Швеция
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 19 декабря 2022
Премьера в мире 11 февраля 2022
Дата выхода
10 ноября 2022 Германия 16
22 апреля 2022 Исландия
10 ноября 2022 Литва N13
25 сентября 2024 Франция
15 сентября 2022 Чехия
Сборы в мире $178 839
Производство Join Motion Pictures, Bastide Films, Film i Väst
Другие названия
Berdreymi, Beautiful Beings, Belas Criaturas, Bellas criaturas, Chicken Boy, Csodálatos teremtmények, Čudovita bitja, Făpturi de vis, Ilusad olendid, Kâbus, Krásné bytosti, Les Belles Créatures, Piękne istoty, Prekrasni stvorovi, Όμορφα πλάσματα, Красиви създания, Красивые существа, Прекрасні істоти, 뷰티풀 비잉즈, 冰島少年三加一, 美丽的生物

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 14 декабря 2022

Отзывы о фильме

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