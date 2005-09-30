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Постер фильма Аллегро
6.6
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6.6

Аллегро

, 2005
Allegro
Дания / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Аллегро
6.6

О фильме

После долгого отсутствия знаменитый пианист Цеттерштрём возвращается из Нью-Йорка в родной Копенгаген, чтобы дать гала-концерт. Этот человек, стремящийся во всем к совершенству, имеет один очень личный порок. У него плохая память на собственное прошлое. Как-то в центре города он знакомится с проводником из таинственной пограничной «зоны». Попав в «зону», пианист смог восстановить в памяти события прошлого, вновь почувствовать пересуды и ложь за спиной, и понять, что же заставило его бежать от его любви к очаровательной Андреа.

Он надеется, что прошлое вернется к нему, но «зона» не продает мечты… она лишь реконструирует уже произошедшее. Зона не исполняет желаний, она возвращает память о любимых и утраченных, но не их самих, и когда ты вспомнишь все, вдруг понимаешь, что лучше бы не помнить, не знать, но выбирать уже не приходится.

В ролях

Ульрих Томсен
Ульрих Томсен
Zetterstrøm
Хелена Кристенсен
Хелена Кристенсен
Andrea
Хеннинг Моритцен
Tom
Николас Бро
Николас Бро
Terence Sander
Нильс Скаусен
The Cook
Эллен Хиллингсё
Эллен Хиллингсё
Clara
Ида Двингер
Simone
Бенедикте Хансен
Бенедикте Хансен
Piano teacher
Svetoslav Korolev
Young Zetterstrøm
Tommy Kenter
Professor Fromberg
Томми Кентер
Professor Fromberg
Режиссер Кристоффер Боэ
Сценарист Кристоффер Боэ, Mikael Wulff
Композитор Thomas Knak
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 30 сентября 2005
Дата выхода
30 сентября 2005 Дания
Бюджет 10 000 000 DKK
Сборы в мире $10 208
Производство AlphaVille Pictures Copenhagen, Det Danske Filminstitut, Nordisk Film
Другие названия
Allegro, Алегро, Ζώνη ονείρων, Аллегро, 如果愛過, 如歌的快板

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb

Цитаты

Zetterstrøm - А теперь что... теперь, когда я жалею?
Tom - Боюсь, уже поздновато.
Zetterstrøm - И что мне теперь делать?
Tom - Ну, можешь вернуться к своей музыке, если хочешь.

Отзывы о фильме

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