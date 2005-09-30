После долгого отсутствия знаменитый пианист Цеттерштрём возвращается из Нью-Йорка в родной Копенгаген, чтобы дать гала-концерт. Этот человек, стремящийся во всем к совершенству, имеет один очень личный порок. У него плохая память на собственное прошлое. Как-то в центре города он знакомится с проводником из таинственной пограничной «зоны». Попав в «зону», пианист смог восстановить в памяти события прошлого, вновь почувствовать пересуды и ложь за спиной, и понять, что же заставило его бежать от его любви к очаровательной Андреа.

Он надеется, что прошлое вернется к нему, но «зона» не продает мечты… она лишь реконструирует уже произошедшее. Зона не исполняет желаний, она возвращает память о любимых и утраченных, но не их самих, и когда ты вспомнишь все, вдруг понимаешь, что лучше бы не помнить, не знать, но выбирать уже не приходится.