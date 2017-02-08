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Лего Фильм: Бэтмен Лего Фильм: Бэтмен
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The Lego Batman Movie

Лего Фильм: Бэтмен, 2017

2017 / США / Австралия / Дания
7.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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«Лего. Фильм», вышедший в прокат в 2014 году, снискал большой успех как у фанатов всемирно известного конструктора, так и простых зрителей. Естественно, было заявлено о том, что у него появится сиквел, но создатели, помимо него, решили снять также спин-офф об одном из главных и, безусловно, любимых героев - Бэтмене. Пока вы ждёте вторую часть приключений Эммета, премьера которой назначена на 2018 год, его спутник вернётся в картине «Лего Фильм: Бэтмен». В сольном фильме Бэтмену предстоит совершить путешествие в поисках себя и спасти Готэм от злодея Джокера.

Главными героями мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен» станут, соответственно, Брюс Уэйн, он же Бэтмен, которого озвучил тот же актёр, Уилл Арнетт, и многие другие известные персонажи. Среди них будет Бэтгёрл, которая заговорит голосом Розарио Доусон («Город грехов», «Богема»), а также Джокер с голосом Зака Галифианакиса («Впритык», «Мальчишник в Вегасе»), Альфред Пенниуорт, которого озвучил Рэйф Файнс («Гарри Поттер и Дары смерти», «Список Шиндлера») и Робин в исполнении Майкла Серы («Скотт Пилигрим против всех»). Вас ждёт увлекательный сюжет и фирменный юмор в одном из самых долгожданных мультфильмов 2017 года.

- «Лего Фильм: Бэтмен» является официальным спин-оффом «Лего: Фильма»

- Сценарий к мультфильму «Лего Фильм: Бэтмен» написал Сэт Грэм-Смит, автор скандальных романов «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров» и «Гордость и предубеждение и зомби»

- Морган Фриман признался, что Бэтмен из «Лего Фильм: Бэтмен» является его любимым воплощением этого персонажа на экране

- Рэйф Файнс в четвёртый раз озвучивает анимационного героя. До этого он принимал участие в мультфильмах: «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня», «Принц Египта» и «Кубо: Легенда о самурае»

- «Лего Фильм: Бэтмен» - это первый фильм Криса МакКея, который покажут в кинотеатрах

- Уилл Арнетт и Майкл Сера оба снимались в сериале «Задержка в развитии» и оба являются канадцами

- В российской озвучке голосом Бэтмена заговорит Всеволод Кузнецов (голос Тома Круза, Уилла Смита, Киану Ривза), Бэтгёрл - певица Зара, Джокера - Александр Ревва

- Образ Джокера в мультфильме более всего походит на героя мультипликационного сериала 2004 года

- Помимо Джокера, в «Лего Фильм: Бэтмен» также появятся такие злодеи, как Бейн, Харли Квинн, Двуликий, Женщина-кошка, Ядовитый плющ, Пингвин и Глиноликий

- «Лего Фильм: Бэтмен» - это третий мультфильм про Бэтмена, который получил релиз в кинотеатрах

В Готэме грядут большие перемены. И если Бэтмен хочет помешать Джокеру захватить власть, то ему, возможно, придется отказаться от образа одинокого мстителя, попробовать сработаться с единомышленниками и, может быть, но только может быть, научиться расслабляться.

7.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 9 февраля 2017
Премьера онлайн 19 мая 2017
Премьера в мире 8 февраля 2017
Возраст 6+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Крис МакКэй
Крис МакКэй
В ролях
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Зак Галифианакис
Зак Галифианакис
Все актеры и съемочная группа
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Внимательнее посмотрите на возрастной рейтинг мультфильма: 6+.  Тщательно оцените ситуацию, и если ваш социальный статус позволяет безнаказанно брать в руки маленькие детальки Lego, не рискуя невзначай их проглотить, смело бегите в кинотеатр. «Лего Фильм: Бэтмен» — озорной и, главное, безопасный аттракцион для детей и чрезвычайно остроумная сатира с моралью для взрослых. Кадр из мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен» Кто бы мог подумать, что…
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