Лего Фильм: Бэтмен, 2017

- «Лего Фильм: Бэтмен» является официальным спин-оффом «Лего: Фильма»

- Сценарий к мультфильму «Лего Фильм: Бэтмен» написал Сэт Грэм-Смит, автор скандальных романов «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров» и «Гордость и предубеждение и зомби»

- Морган Фриман признался, что Бэтмен из «Лего Фильм: Бэтмен» является его любимым воплощением этого персонажа на экране

- Рэйф Файнс в четвёртый раз озвучивает анимационного героя. До этого он принимал участие в мультфильмах: «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня», «Принц Египта» и «Кубо: Легенда о самурае»

- «Лего Фильм: Бэтмен» - это первый фильм Криса МакКея, который покажут в кинотеатрах

- Уилл Арнетт и Майкл Сера оба снимались в сериале «Задержка в развитии» и оба являются канадцами

- В российской озвучке голосом Бэтмена заговорит Всеволод Кузнецов (голос Тома Круза, Уилла Смита, Киану Ривза), Бэтгёрл - певица Зара, Джокера - Александр Ревва

- Образ Джокера в мультфильме более всего походит на героя мультипликационного сериала 2004 года

- Помимо Джокера, в «Лего Фильм: Бэтмен» также появятся такие злодеи, как Бейн, Харли Квинн, Двуликий, Женщина-кошка, Ядовитый плющ, Пингвин и Глиноликий

- «Лего Фильм: Бэтмен» - это третий мультфильм про Бэтмена, который получил релиз в кинотеатрах