Лего Фильм: Бэтмен, 2017

«Лего. Фильм», вышедший в прокат в 2014 году, снискал большой успех как у фанатов всемирно известного конструктора, так и простых зрителей. Естественно, было заявлено о том, что у него появится сиквел, но создатели, помимо него, решили снять также спин-офф об одном из главных и, безусловно, любимых героев - Бэтмене. Пока вы ждёте вторую часть приключений Эммета, премьера которой назначена на 2018 год, его спутник вернётся в картине «Лего Фильм: Бэтмен». В сольном фильме Бэтмену предстоит совершить путешествие в поисках себя и спасти Готэм от злодея Джокера.
Главными героями мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен» станут, соответственно, Брюс Уэйн, он же Бэтмен, которого озвучил тот же актёр, Уилл Арнетт, и многие другие известные персонажи. Среди них будет Бэтгёрл, которая заговорит голосом Розарио Доусон («Город грехов», «Богема»), а также Джокер с голосом Зака Галифианакиса («Впритык», «Мальчишник в Вегасе»), Альфред Пенниуорт, которого озвучил Рэйф Файнс («Гарри Поттер и Дары смерти», «Список Шиндлера») и Робин в исполнении Майкла Серы («Скотт Пилигрим против всех»). Вас ждёт увлекательный сюжет и фирменный юмор в одном из самых долгожданных мультфильмов 2017 года.
- «Лего Фильм: Бэтмен» является официальным спин-оффом «Лего: Фильма»
- Сценарий к мультфильму «Лего Фильм: Бэтмен» написал Сэт Грэм-Смит, автор скандальных романов «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров» и «Гордость и предубеждение и зомби»
- Морган Фриман признался, что Бэтмен из «Лего Фильм: Бэтмен» является его любимым воплощением этого персонажа на экране
- Рэйф Файнс в четвёртый раз озвучивает анимационного героя. До этого он принимал участие в мультфильмах: «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня», «Принц Египта» и «Кубо: Легенда о самурае»
- «Лего Фильм: Бэтмен» - это первый фильм Криса МакКея, который покажут в кинотеатрах
- Уилл Арнетт и Майкл Сера оба снимались в сериале «Задержка в развитии» и оба являются канадцами
- В российской озвучке голосом Бэтмена заговорит Всеволод Кузнецов (голос Тома Круза, Уилла Смита, Киану Ривза), Бэтгёрл - певица Зара, Джокера - Александр Ревва
- Образ Джокера в мультфильме более всего походит на героя мультипликационного сериала 2004 года
- Помимо Джокера, в «Лего Фильм: Бэтмен» также появятся такие злодеи, как Бейн, Харли Квинн, Двуликий, Женщина-кошка, Ядовитый плющ, Пингвин и Глиноликий
- «Лего Фильм: Бэтмен» - это третий мультфильм про Бэтмена, который получил релиз в кинотеатрах
В Готэме грядут большие перемены. И если Бэтмен хочет помешать Джокеру захватить власть, то ему, возможно, придется отказаться от образа одинокого мстителя, попробовать сработаться с единомышленниками и, может быть, но только может быть, научиться расслабляться.