В ролях
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Режиссер
Ingibjörg Birgisdóttir, Orri Jonsson, Kristín Björk Kristjánsdóttir
Сценарист
Kristín Björk Kristjánsdóttir
Композитор
Sigridur Nielsdottir
Детали мультфильма
Страна
Дания / Исландия
Продолжительность
1 час 5 минут
Год выпуска
2011
Премьера в мире
8 ноября 2011
Производство
Killit Films, Republik Film Productions
Другие названия
Amma Lo-Fi, Grandma Lo-Fi, Babcia Lo-fi, Grandma Lo-Fi: The Basement Tapes of Sigridur Nielsdottir, Grandma Lo-fi: The Basement Tapes of Sigrídur Níelsdóttir