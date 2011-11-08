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Постер мультфильма Бабушка Lo-Fi
7.1
Киноафиша Фильмы Бабушка Lo-Fi
7.1

Бабушка Lo-Fi

, 2011
Amma Lo-Fi
Дания, Исландия / мюзикл, боевик, документальный, анимация / 18+
Постер мультфильма Бабушка Lo-Fi
7.1

В ролях

Sigridur Nielsdottir
Режиссер Ingibjörg Birgisdóttir, Orri Jonsson, Kristín Björk Kristjánsdóttir
Сценарист Kristín Björk Kristjánsdóttir
Композитор Sigridur Nielsdottir
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Дания / Исландия
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 8 ноября 2011
Дата выхода
8 ноября 2011 Дания
Производство Killit Films, Republik Film Productions
Другие названия
Amma Lo-Fi, Grandma Lo-Fi, Babcia Lo-fi, Grandma Lo-Fi: The Basement Tapes of Sigridur Nielsdottir, Grandma Lo-fi: The Basement Tapes of Sigrídur Níelsdóttir

Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
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