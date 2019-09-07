Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Надежда Надежда
Киноафиша Фильмы Надежда
Håp

Надежда, 2019

2019 / Норвегия / Швеция / Дания
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
Скандинавская мелодрама со Стелланом Скарсгардом
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Анна (Андреа Брайн Ховиг) и Томас (Стеллан Скарсгард) переживают не лучшие времена. Их чувства давно остыли, а семейные конфликты превратились в обыденность. Масла в огонь подливают шестеро детей, живущие с родителями в одном доме. Несмотря на возраст, муж и жена все чаще задумываются о расставании. Но все меняется, когда Анне диагностируют рак мозга.

«Надежда» — драматический фильм, ставший лауреатом премии Берлинского кинофестиваля. Сюжет основан на личном опыте режиссера и сценаристки Марии Седаль, прошедшей через борьбу с лейкемией.

Супруги, состоящие в гражданском браке, познакомились двадцать лет назад, когда Томас ради Анны бросил первую жену. И поначалу они были счастливы, мечтая прожить вместе до глубокой старости. Сейчас многочисленные дети мужа от обоих союзов живут под одной крышей в роскошном доме в Осло. С каждым годом найти общий язык с отпрысками от 10 до 25 лет им становится все труднее. Кроме того, былые чувства угасли, так что они всерьез настроены разойтись. Но плановое обследование в клинике преподносит паре неприятный сюрприз: у Анны — рак.

Врачи дают неутешительные прогнозы, сообщая, что для выздоровления требуется экстренный курс химиотерапии. С каждым днем шансов на победу в этой битве остается все меньше, а состояние пациентки заметно ухудшается. На фоне страшного недуга между Анной и Томасом вновь вспыхивает страсть. Примирившись, они сообща сражаются с прогрессирующей болезнью, попутно разбираясь в проблемах, накопившихся за долгие годы жизни в четырех стенах.

Действие происходят в течение полутора недель рождественских каникул.

Место съемок — город Осло.

«Надежда» — лишь второй полнометражный фильм в карьере Марии Седаль. В 2010 году она написала и сняла драму «Лимбо», а до этого принимала участие в альманахе «7 смертных грехов» (2000). Также на ее счету три короткометражки.

Главную роль исполнил шведский актер Стеллан Скарсгард, сумевший прославиться далеко за пределами родины. Зрители могли видеть его в кинокартинах «Тор», «Умница Уилл Хантинг» и «Девушка с татуировкой дракона». Кроме того, артист сыграл в нашумевшем мини-сериале «Чернобыль» канала HBO. В «Надежде» пару ему составила норвежская актриса Андреа Брайн Ховиг, известная по работе в национальном театре и на местном телевидении.

На второстепенных ролях детей и родственников фигурируют преимущественно малоизвестные актеры, тогда как Альфред Ватне, Даниэль Сторм Фортун Сандбюе, Дина Эноксен Эльвехауг и Эйнар Экланд являются дебютантами.

«Надежда» выдвигалась на соискание премии «Оскар» и даже попала в шорт-лист, но в итоге уступила конкурентам. Статуэтка в номинации Ллучший фильм на иностранном языке» досталась другому скандинавскому хиту «Еще по одной».

Премьерный показ состоялся на кинофестивале в Торонто 7 сентября 2019 года. Также работа Марии Седаль демонстрировалась в рамках Берлинале и получила приз Label Europa Cinemas.

Оператором выступил Мануэль Альберто Кларо, работавший на съемочной площадке драм «Меланхолия» и «Нимфоманка» Ларса фон Триера, в которых снимался Стеллан Скарсгард.

Анна и Томас много лет вместе. Их чувства давно остыли, и они почти готовы расстаться. Но Анна заболевает. Может ли страх потери стать глотком свежего воздуха и возродить любовь?

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 10 июня 2021
Премьера онлайн 24 августа 2021
Премьера в мире 7 сентября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Мария Сёдаль
Мария Сёдаль
В ролях
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Андреа Брайн Ховиг
Андреа Брайн Ховиг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Надежда 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Надежда смотреть онлайн

Надежда
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Аня (Андреа Брайн Ховиг) возвращается с первых зарубежных гастролей. Ее танцевальная постановка имела в Нидерландах большой успех. Дома героиню ждет семья, состоящая из гражданского мужа Томаса (Стеллан Скарсгард), театрального режиссера по профессии, и шестерых детей. Трое младших – родные, трое старших – дети супруга от первого брака, но разницы между ними Аня, кажется, не делает. На календаре декабрь, приближается Рождество, и вроде все хорошо. Беспокоят только проблемы со…
Читать
Крикса 16 июня 2021, 15:20
Скандинавское кино 😃
Крикса 18 июня 2021, 10:25
Хотелось бы посмотреть кино
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Related video
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Приложение киноафиши