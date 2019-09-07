Надежда, 2019

Анна (Андреа Брайн Ховиг) и Томас (Стеллан Скарсгард) переживают не лучшие времена. Их чувства давно остыли, а семейные конфликты превратились в обыденность. Масла в огонь подливают шестеро детей, живущие с родителями в одном доме. Несмотря на возраст, муж и жена все чаще задумываются о расставании. Но все меняется, когда Анне диагностируют рак мозга.

«Надежда» — драматический фильм, ставший лауреатом премии Берлинского кинофестиваля. Сюжет основан на личном опыте режиссера и сценаристки Марии Седаль, прошедшей через борьбу с лейкемией.

Супруги, состоящие в гражданском браке, познакомились двадцать лет назад, когда Томас ради Анны бросил первую жену. И поначалу они были счастливы, мечтая прожить вместе до глубокой старости. Сейчас многочисленные дети мужа от обоих союзов живут под одной крышей в роскошном доме в Осло. С каждым годом найти общий язык с отпрысками от 10 до 25 лет им становится все труднее. Кроме того, былые чувства угасли, так что они всерьез настроены разойтись. Но плановое обследование в клинике преподносит паре неприятный сюрприз: у Анны — рак.

Врачи дают неутешительные прогнозы, сообщая, что для выздоровления требуется экстренный курс химиотерапии. С каждым днем шансов на победу в этой битве остается все меньше, а состояние пациентки заметно ухудшается. На фоне страшного недуга между Анной и Томасом вновь вспыхивает страсть. Примирившись, они сообща сражаются с прогрессирующей болезнью, попутно разбираясь в проблемах, накопившихся за долгие годы жизни в четырех стенах.