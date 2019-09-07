Надежда, 2019

Анна (Андреа Брайн Ховиг) и Томас (Стеллан Скарсгард) переживают не лучшие времена. Их чувства давно остыли, а семейные конфликты превратились в обыденность. Масла в огонь подливают шестеро детей, живущие с родителями в одном доме. Несмотря на возраст, муж и жена все чаще задумываются о расставании. Но все меняется, когда Анне диагностируют рак мозга.
«Надежда» — драматический фильм, ставший лауреатом премии Берлинского кинофестиваля. Сюжет основан на личном опыте режиссера и сценаристки Марии Седаль, прошедшей через борьбу с лейкемией.
Супруги, состоящие в гражданском браке, познакомились двадцать лет назад, когда Томас ради Анны бросил первую жену. И поначалу они были счастливы, мечтая прожить вместе до глубокой старости. Сейчас многочисленные дети мужа от обоих союзов живут под одной крышей в роскошном доме в Осло. С каждым годом найти общий язык с отпрысками от 10 до 25 лет им становится все труднее. Кроме того, былые чувства угасли, так что они всерьез настроены разойтись. Но плановое обследование в клинике преподносит паре неприятный сюрприз: у Анны — рак.
Врачи дают неутешительные прогнозы, сообщая, что для выздоровления требуется экстренный курс химиотерапии. С каждым днем шансов на победу в этой битве остается все меньше, а состояние пациентки заметно ухудшается. На фоне страшного недуга между Анной и Томасом вновь вспыхивает страсть. Примирившись, они сообща сражаются с прогрессирующей болезнью, попутно разбираясь в проблемах, накопившихся за долгие годы жизни в четырех стенах.
Действие происходят в течение полутора недель рождественских каникул.
Место съемок — город Осло.
«Надежда» — лишь второй полнометражный фильм в карьере Марии Седаль. В 2010 году она написала и сняла драму «Лимбо», а до этого принимала участие в альманахе «7 смертных грехов» (2000). Также на ее счету три короткометражки.
Главную роль исполнил шведский актер Стеллан Скарсгард, сумевший прославиться далеко за пределами родины. Зрители могли видеть его в кинокартинах «Тор», «Умница Уилл Хантинг» и «Девушка с татуировкой дракона». Кроме того, артист сыграл в нашумевшем мини-сериале «Чернобыль» канала HBO. В «Надежде» пару ему составила норвежская актриса Андреа Брайн Ховиг, известная по работе в национальном театре и на местном телевидении.
На второстепенных ролях детей и родственников фигурируют преимущественно малоизвестные актеры, тогда как Альфред Ватне, Даниэль Сторм Фортун Сандбюе, Дина Эноксен Эльвехауг и Эйнар Экланд являются дебютантами.
«Надежда» выдвигалась на соискание премии «Оскар» и даже попала в шорт-лист, но в итоге уступила конкурентам. Статуэтка в номинации Ллучший фильм на иностранном языке» досталась другому скандинавскому хиту «Еще по одной».
Премьерный показ состоялся на кинофестивале в Торонто 7 сентября 2019 года. Также работа Марии Седаль демонстрировалась в рамках Берлинале и получила приз Label Europa Cinemas.
Оператором выступил Мануэль Альберто Кларо, работавший на съемочной площадке драм «Меланхолия» и «Нимфоманка» Ларса фон Триера, в которых снимался Стеллан Скарсгард.
Анна и Томас много лет вместе. Их чувства давно остыли, и они почти готовы расстаться. Но Анна заболевает. Может ли страх потери стать глотком свежего воздуха и возродить любовь?