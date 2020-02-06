Творцы снов, 2020

Девочка по имени Минна живет со своим отцом Джоном и домашним хомяком. Джон всегда желал для своей дочери только самого лучшего, но он также хочет строить свою личную жизнь, и ее новая глава вот-вот начнется. Семейную идиллию отца и дочери внезапно нарушают новая девушка Джона Хелена и ее дочь Дженни. Жизнь Минны переворачивается с ног на голову, когда невеста отца вместе с дочерью переезжают в их дом. Сначала Минна пытается радоваться за отца и быть дружелюбной. Но новая сводная сестра девочки оказывается просто невыносимой. Дженни зависима от социальных сетей и прикована к экрану. К тому же, она не боится быть честной с теми, кто ей не нравится, чем усложняет жизнь Минны, разрушая мир, к которому та привыкла. Минна осознает, что ее идеальная жизнь выходит из-под контроля. Девочка ужасно расстраивается и уже мечтает о том, чтобы вредная Дженни исчезла.

Однажды ночью Минна обнаруживает, что может попасть в мир снов, в котором так называемые строители сновидений создают наши сны на театральных подмостках. Минна решает использовать это в своих интересах и узнает, как можно манипулировать сновидениями Дженни. Желая преподать урок надоедливой сестре, она начинает злоупотреблять своей новообретенной способностью создавать и контролировать сны других людей. Вмешательство в сны имеет ужасные последствия, и, когда Минна заходит слишком далеко, Дженни впадает в кому и больше не может проснуться. Теперь Минна должна войти в мир грез в последний раз, чтобы встретиться с глазу на глаз со сновидениями, которые она создала, и спасти Дженни и ее новую семью.