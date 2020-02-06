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Drømmebyggerne / Dreambuilders

Творцы снов, 2020

2020 / Дания
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Красочный мультфильм о мире, в котором сбываются все мечты!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Девочка по имени Минна живет со своим отцом Джоном и домашним хомяком. Джон всегда желал для своей дочери только самого лучшего, но он также хочет строить свою личную жизнь, и ее новая глава вот-вот начнется. Семейную идиллию отца и дочери внезапно нарушают новая девушка Джона Хелена и ее дочь Дженни. Жизнь Минны переворачивается с ног на голову, когда невеста отца вместе с дочерью переезжают в их дом. Сначала Минна пытается радоваться за отца и быть дружелюбной. Но новая сводная сестра девочки оказывается просто невыносимой. Дженни зависима от социальных сетей и прикована к экрану. К тому же, она не боится быть честной с теми, кто ей не нравится, чем усложняет жизнь Минны, разрушая мир, к которому та привыкла. Минна осознает, что ее идеальная жизнь выходит из-под контроля. Девочка ужасно расстраивается и уже мечтает о том, чтобы вредная Дженни исчезла. 

Однажды ночью Минна обнаруживает, что может попасть в мир снов, в котором так называемые строители сновидений создают наши сны на театральных подмостках. Минна решает использовать это в своих интересах и узнает, как можно манипулировать сновидениями Дженни. Желая преподать урок надоедливой сестре, она начинает злоупотреблять своей новообретенной способностью создавать и контролировать сны других людей. Вмешательство в сны имеет ужасные последствия, и, когда Минна заходит слишком далеко, Дженни впадает в кому и больше не может проснуться. Теперь Минна должна войти в мир грез в последний раз, чтобы встретиться с глазу на глаз со сновидениями, которые она создала, и спасти Дженни и ее новую семью.

«Творцы снов» – анимационный фильм производства Дании. Премьера фильма в Дании состоялась 6 февраля 2020 года. 

Слоган мультфильма звучит как «Здесь сбываются мечты».

Хомяка Минны зовут Вигго Мортенсен. Вероятно, он назван в честь известного датско-американского актера Вигго Мортенсена («Зеленая книга», «Капитан Фантастик», «Оправданная жестокость»), который является трехкратным номинантом на премию «Оскар».

Режиссером анимационного фильма выступили Ким Хаген Йенсен и Тонни Зинк. Для обоих это дебютный режиссерский проект. Идея мультфильма пришла Киму Хагену Йенсену. Тонни Зинк ранее также занимался озвучиванием мультфильмов. 

Одним из сценаристов и автором оригинального рассказа является Джерика Клилэнд. Она больше известна своими операторскими работами в таких мультфильмах, как «В поисках Немо», «Секретная служба Санта-Клауса» и «Балерина». 

Музыку к фильму написал композитор Кристиан Эйднс Андерсен. Он также был композитором в таких известных кинопроектах, как «Ида» (2013), «Антихрист» (2009), «Саамская кровь» (2016), «Вивариум» (2019).

Добро пожаловать в Страну Снов - мир, о котором вы много слышали, но в котором никто не был! 

Знакомьтесь с девочкой Ниной: однажды она получает чудесную способность – создавать сновидения других людей. Попав в волшебную страну Снов, она встречается с ее необычными обитателями, заводит новых друзей и учится превращать сны... в реальность.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 10 декабря 2020
Премьера онлайн 18 декабря 2020
Премьера в мире 6 февраля 2020
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Ким Хаген Йенсен
Ким Хаген Йенсен
В ролях
Робин Демпси
Эмма Дженкинс
Люк Гриффин
Том Хейл
Карен Ардифф
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Творцы снов 7 постеров
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Люксор Весна
09:40 от 100 ₽ 14:10 от 100 ₽
Люксор Гудзон
11:30 от 100 ₽ 13:50 от 100 ₽
Полное расписание и билеты

Творцы снов смотреть онлайн

Творцы снов
Смотрите в
за 1 рубль
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Каждый из нас хоть раз в жизни задумывался о том, что происходит с нашим сознанием, когда мы оказываемся в царстве сновидений. Откуда возникают эти картинки в голове? Это плод нашего воображения или что-то большее? Почему сны могут повлиять на наше настроение? Создатели анимационного фильма «Творцы снов» подходят к этим вопросам со всей изобретательностью и открывают закулисный мир грез, приглашая всех посмотреть, как и кто создает сновидения. Творцы снов Девочка по имени…
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Никита Зайцев 1 июля 2022, 23:27
Классный мультфильм, мне очень сильно понравился ставлю 5 звёзд!!!!!!!!!!
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12 голосов
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«Творцы снов» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Весна Алтуфьево
2D
09:40 от 100 ₽ 14:10 от 100 ₽
Люксор Гудзон Нагатинская
2D
11:30 от 100 ₽ 13:50 от 100 ₽
Полное расписание и билеты
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