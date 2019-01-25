Волшебная жизнь В, 2019

Финская девушка Веера — с виду почти эльф с раскрашенными синим фломастером волосами — отправляется в замок в польской глуши, чтобы поучаствовать в масштабной ролевой игре по мотивам Гарри Поттера. Вскоре становится понятно, что для героини путешествия в выдуманные миры не просто хобби, а способ изжить травмы детства, проведенного с отцом-алкоголиком и старшим братом с особенностями развития. Во время игры она не Веера, а Вэ — персонаж, по ее собственным словам, «неизменно счастливый», но дома ее ждут тяжелые разговоры с матерью, постоянная тревога за брата и сеансы психотерапии.