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Волшебная жизнь В
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The Magic Life of V

Волшебная жизнь В, 2019

2019 / Финляндия / Дания / Болгария
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Финская девушка Веера — с виду почти эльф с раскрашенными синим фломастером волосами — отправляется в замок в польской глуши, чтобы поучаствовать в масштабной ролевой игре по мотивам Гарри Поттера. Вскоре становится понятно, что для героини путешествия в выдуманные миры не просто хобби, а способ изжить травмы детства, проведенного с отцом-алкоголиком и старшим братом с особенностями развития. Во время игры она не Веера, а Вэ — персонаж, по ее собственным словам, «неизменно счастливый», но дома ее ждут тяжелые разговоры с матерью, постоянная тревога за брата и сеансы психотерапии.

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 25 января 2019
Возраст 12+
Режиссер
Тонислав Христов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Волшебная жизнь В 2 постера
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