В 2008 году было совершено крупнейшее ограбление всех времен в Дании. Боксеру Касперу, у которого осталось мало шансов в жизни, иностранные организаторы предлагают спланировать ограбление. Сильно рискуя, Каспер принимает вызов...
СтранаДания / Швеция / Франция
Продолжительность1 час 50 минут
Год выпуска2024
Премьера онлайн19 июня 2025
Премьера в мире7 марта 2025
Дата выхода
7 марта 2025
Литва
N16
Сборы в мире$452 012
ПроизводствоZentropa International Sweden, Canal+, Ciné+
Другие названия
De lydløse, The Quiet Ones, Die Lautlosen - Der perfekte Coup, Los silenciosos, L'ultime braquage, De ljudlösa, Тихе пограбування, Тихие