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Киноафиша Фильмы Тихие

Тихие

De lydløse 18+
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О фильме

В 2008 году было совершено крупнейшее ограбление всех времен в Дании. Боксеру Касперу, у которого осталось мало шансов в жизни, иностранные организаторы предлагают спланировать ограбление. Сильно рискуя, Каспер принимает вызов...
Страна Дания / Швеция / Франция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 19 июня 2025
Премьера в мире 7 марта 2025
Дата выхода
7 марта 2025 Литва N16
Сборы в мире $452 012
Производство Zentropa International Sweden, Canal+, Ciné+
Другие названия
De lydløse, The Quiet Ones, Die Lautlosen - Der perfekte Coup, Los silenciosos, L'ultime braquage, De ljudlösa, Тихе пограбування, Тихие
Режиссер
Frederik Louis Hviid
В ролях
Gustav Dyekjær Giese
Реда Катеб
Реда Катеб
Аманда Коллин
Аманда Коллин
Кристофер Вагелин
Кристофер Вагелин
Jens Hultén
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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