История супругов Халима и Мины, которые вместе держат магазин традиционных кафтанов в Марокко. Крепкий брак героев держался не столько на любви, сколько на секрете Халима, который женился, чтобы скрыть его. Но однажды Мина заболевает, и эта трагедия может поставить под удар так тщательно выстроенный фасад их отношений.
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