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Постер фильма Голубой кафтан
7.6
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7.6

Голубой кафтан

, 2022
Le bleu du caftan
Бельгия, Дания, Франция, Марокко / драма / 18+
Постер фильма Голубой кафтан
7.6

О фильме

История супругов Халима и Мины, которые вместе держат магазин традиционных кафтанов в Марокко. Крепкий брак героев держался не столько на любви, сколько на секрете Халима, который женился, чтобы скрыть его. Но однажды Мина заболевает, и эта трагедия может поставить под удар так тщательно выстроенный фасад их отношений.

В ролях

Лубна Азабаль
Лубна Азабаль
Mina
Салех Бакри
Halim
Аюб Миссиуи
Youssef
Муния Ламкимель
Blue Caftan Client
Abdelhamid Zoughi
Doctor
Закариа Атифи
Bachir
Fatima Hilal
Boutique Customer
Mariam Lalouaz
Boutique Customer
Kholoud El Ouehabi
Boutique Customer
Amira Tiouli
Boutique Customer
Режиссер Марьям Тузани
Сценарист Набиль Аюш, Марьям Тузани
Композитор Кристиан Эйднес Андерсен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Дания / Франция / Марокко
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 5 мая 2023
Премьера в мире 26 мая 2022
Дата выхода
18 мая 2023 Австралия M
10 февраля 2023 Бельгия 12
7 июля 2023 Болгария
16 марта 2023 Германия 12
30 марта 2023 Греция
7 сентября 2023 Дания 15
21 марта 2024 Израиль
10 марта 2023 Испания
21 сентября 2023 Италия
5 мая 2023 Литва N-16
22 февраля 2023 Марокко
10 февраля 2023 Нидерланды 14
7 июля 2023 Польша
22 марта 2023 Франция
16 марта 2023 Чехия 15+
17 марта 2023 Швеция Btl
16 июня 2023 Япония
Бюджет €1 620 000
Сборы в мире $2 363 889
Производство Les Films du Nouveau Monde, Ali n' Productions, Velvet Films
Другие названия
Le Bleu du caftan, The Blue Caftan, Das Blau des Kaftans, Den blå kaftanen, El caftán azul, Modrý Kaftan, Plavi kaftan, 'Azraq Alquftan, A kék kaftán, Caftanul Albastru, Den blå kaftan, El caftà blau, Ha'Caftan Ha'Cakhol, Il caftano blu, Kaftaanin sini, Modri Kaftan, O Azul do Cafetã, O Caftan Azul, Sinine kaftan, Túnica Turquesa, Turkusowa suknia, Turkusowy kaftan, Zilais Kaftāns, Žydrasis Kaftanas, Το μπλε καφτάνι, Голубой кафтан, 藍袍下的溫柔, 雙手的溫柔, 青いカフタンの仕立て屋, ブルーカフタン, Синій каптан, أزرق القفطان

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb
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Обновлено 30 июня 2026

Отзывы о фильме

Урбан Крукер 18 июня 2026, 12:42
"Голубой кафтан" - реж. Марьям Тузани, страна: Марокко, год: 2022

Давно уже не было новых постов. Но вы же не думаете, что я навсегда… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 июня 2026, 15:36
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
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