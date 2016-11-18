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Dream Empire

Империя грез, 2016

2016 / Дания
7.2 Оцените
13 голосов
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О фильме

Документальная трагикомедия о крахе строительного бума в Китае, получившая в 2017 году главный приз Международного кинофестиваля в Салониках, расскажет историю о предприимчивых молодых людях — продавцах недвижимости в городах-призраках. «Китайское экономическое чудо» привело к настоящему строительному буму. В кратчайшие сроки возводились целые города, которые должны были приблизить жителей Поднебесной к коммунизму. Однако население страны, преимущественно крестьяне, отказалось покидать родные места или, наоборот, устремилось в крупные города. Поэтому сейчас в Китае множество городов-призраков: красивых, современных и безлюдных. Риелторы всеми силами пытаются сбыть ненужные жилые метры с рук, придумывая самые невероятные способы привлечь клиентов. Так, компания 24-летней Яны нанимает в качестве массовки живущих в Китае иностранцев. Эти люди ненадолго создают в мертвых городах и полупустых домах ощущение космополитичного, преуспевающего района. А как только сделка завершена, Яна со своими экспатами отправляется на следующий объект. Трагикомедия Дэвида Боренстайна рассказывает не только и не столько об архитектуре как таковой, но о феномене «продажи всего» — квартиры, дома и даже того факта, что ты — иностранец.

7.2 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 18 ноября 2016
Премьера в мире 18 ноября 2016
Возраст 12+
Режиссер
Дэвид Боренстайн
Все актеры и съемочная группа
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