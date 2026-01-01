Ане и Томас разводятся, но пока еще не сказали об этом своим детям. Томас планирует переехать к своей новой девушке, когда у Анет случается неожиданный инсульт. Они решают жить вместе, пока Ане не поправится. Пока женщина изо всех сил пытается снова стать собой, они оба сталкиваются с новой реальностью.

Развернуть