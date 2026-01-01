Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! » 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Новые начала
1 постер
Киноафиша Фильмы Новые начала

Новые начала

Begyndelser 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Ане и Томас разводятся, но пока еще не сказали об этом своим детям. Томас планирует переехать к своей новой девушке, когда у Анет случается неожиданный инсульт. Они решают жить вместе, пока Ане не поправится. Пока женщина изо всех сил пытается снова стать собой, они оба сталкиваются с новой реальностью.
Страна Бельгия / Дания / Франция / Исландия / Швеция
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $54 209
Производство Snowglobe Films, Belgian Tax Shelter, Det Danske Filminstitut
Другие названия
Begyndelser, Beginnings, Forbindelser, Kezdetek, Początki, Uued algused, Volver a ti, Ξεκινήματα
Режиссер
Джанет Нордаль
В ролях
Трине Дюрхольм
Трине Дюрхольм
Давид Денсик
Давид Денсик
Bjørk Storm
Luna Fuglsang Svelmøe
Джохэнн Луиз Шмидт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше