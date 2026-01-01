Ане и Томас разводятся, но пока еще не сказали об этом своим детям. Томас планирует переехать к своей новой девушке, когда у Анет случается неожиданный инсульт. Они решают жить вместе, пока Ане не поправится. Пока женщина изо всех сил пытается снова стать собой, они оба сталкиваются с новой реальностью.
СтранаБельгия / Дания / Франция / Исландия / Швеция
Продолжительность1 час 36 минут
Год выпуска2025
Сборы в мире$54 209
ПроизводствоSnowglobe Films, Belgian Tax Shelter, Det Danske Filminstitut
Другие названия
Begyndelser, Beginnings, Forbindelser, Kezdetek, Początki, Uued algused, Volver a ti, Ξεκινήματα