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Постер фильма Затерянные в джунглях
Постер фильма Затерянные в джунглях
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 5
Оцените
2 постера
Пойду 9
Не пойду 4
Киноафиша Фильмы Затерянные в джунглях

Затерянные в джунглях

River of Blood 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 9
Не пойду 4

О фильме

Четверо каякеров ошибочно выбрали реку, которая ведет в джунгли, населенные беспощадными каннибалами из местного племени.
Страна Дания / Великобритания
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 12 декабря 2024
Премьера в мире 29 августа 2024
Дата выхода
2 августа 2025 Россия Экспонента
29 августа 2024 Азербайджан
12 декабря 2024 Катар
29 августа 2024 Кыргызстан
29 августа 2024 Молдавия
12 декабря 2024 ОАЭ 18TC
1 августа 2025 США R
29 августа 2024 Таджикистан
Сборы в мире $15 029
Производство Latitude Films, REinvent Studios
Другие названия
River of Blood, El río de la muerte, Canibais: A Selva Maldita, Rzeka krwi, Verejõgi, Затерянные в джунглях
Режиссер
Ховард Дж. Форд
Ховард Дж. Форд
В ролях
Джозеф Миллсон
Джозеф Миллсон
Сара Александра Маркс
Элла Старбак
Дэвид Уайман
Дэвид Уайман
Louis James
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
5 IMDb
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Затерянные в джунглях

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