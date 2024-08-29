Затерянные в джунглях
River of Blood
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
Дания / Великобритания
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
12 декабря 2024
Премьера в мире
29 августа 2024
Дата выхода
|2 августа 2025
|Россия
| Экспонента
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|29 августа 2024
|Азербайджан
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|12 декабря 2024
|Катар
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|29 августа 2024
|Кыргызстан
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|29 августа 2024
|Молдавия
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|12 декабря 2024
|ОАЭ
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|18TC
|1 августа 2025
|США
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|R
|29 августа 2024
|Таджикистан
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Сборы в мире
$15 029
Производство
Latitude Films, REinvent Studios
Другие названия
River of Blood, El río de la muerte, Canibais: A Selva Maldita, Rzeka krwi, Verejõgi, Затерянные в джунглях