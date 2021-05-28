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Постер фильма Элемент преступления
6.8
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6.8

Элемент преступления

, 1984
Forbrydelsens element
Дания / драма, триллер, криминал / 18+
Постер фильма Элемент преступления
6.8

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Европа потрясена серией жестоких убийств – своими жертвами маньяк выбирает исключительно молодых девушек, торгующих лотерейными билетами. За расследование загадочных преступлений берется британский детектив Фишер. Методика, с помощью которой герой намерен раскрыть это дело, была изобретена его учителем, Осборном, и была подробно описана в труде «Элемент преступления». Следуя этой методике, в ходе расследования Фишер начинает отождествлять самого себя с убийцей…

  • Дебютный фильм Ларса фон Триера.
  • «Элемент преступления» стал первой частью трилогии, задуманной фон Триером и получившей название «Европа». Следующие части – «Эпидемия» и «Европа» – вышли в 1987 и 1991 годах соответственно.
  • В одной из сцен женщина рассказывает сказку «Дом, который построил Джек». В 2018 году вышел фильм фон Триера с таким же названием. 
  • Изначально картина должна была носить название «Последний турист в Европе». Песня с таким же названием – Der Letzte Tourist in Europa – вошла в саундтрек фильма.
  • Фильм получил ряд престижных кинонаград, в том числе Гран-при высшей технической комиссии Каннского кинофестиваля 1984 года.
  • Съемки фильма проходили в Каире и на детском острове Зеландия.

Живущий в Каире следователь из Европы возвращается на родину, чтобы расследовать цепь преступлений, совершенных маньяком по имени Гарри Грей. Используя метод идентификации с преступником, сыщик поневоле превращается в него сам.

В ролях

Майкл Элфик
Фишер
Эзмонд Найт
Osborne
Ми Ми Лай
Kim
Джеролд Уэллс
Kramer
Ахмед Эль Шенави
Терапевт
Астрид Хеннинг-Енсен
House Keeper
Янош Хершко
Coroner
Стиг Ларссон
Coroner's Assistant
Harry Harper
Portier 1
Roman Moszkowicz
Portier 2
Режиссер Ларс фон Триер
Сценарист Нильс Версель, William Quarshie, Ларс фон Триер, Stephen Wakelam
Композитор Бо Холтен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1984
Премьера в мире 12 мая 1984
Дата выхода
18 сентября 1997 Венгрия
10 марта 2005 Германия
8 ноября 2002 Греция
18 мая 1984 Дания
4 февраля 2000 Италия T
19 мая 2000 Польша
1 мая 1987 США NR
24 августа 1990 Финляндия K-16
12 июля 2023 Франция
28 августа 1987 Швеция
3 августа 2002 Южная Корея 18
25 апреля 1987 Япония
Сборы в мире $5 746
Производство Det Danske Filminstitut, Per Holst Filmproduktion
Другие названия
Forbrydelsens element, The Element of Crime, El elemento del crimen, A bűn lélektana, A bűn mélysége, Documentos sangrientos, Element of crime - A bűn mélysége, Element zbrodni, Element zločina, Elemento de Um Crime, Forbrytelsens element, Förbrytelsens element, L'element del crim, L'Élément du crime, L'elemento del crimine, O Elemento do Crime, Rikoselementti, Spuren eines Verbrechens, The Last Tourist in Europe, To stoiheio tou eglimatos, Το στοιχείο του εγκλήματος, Елемент злочина, Криминален елемент, Элемент преступления, エレメント・オブ・クライム, Елемент злочину

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 28 мая 2021

Отзывы о фильме

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