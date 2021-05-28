Европа потрясена серией жестоких убийств – своими жертвами маньяк выбирает исключительно молодых девушек, торгующих лотерейными билетами. За расследование загадочных преступлений берется британский детектив Фишер. Методика, с помощью которой герой намерен раскрыть это дело, была изобретена его учителем, Осборном, и была подробно описана в труде «Элемент преступления». Следуя этой методике, в ходе расследования Фишер начинает отождествлять самого себя с убийцей…
Живущий в Каире следователь из Европы возвращается на родину, чтобы расследовать цепь преступлений, совершенных маньяком по имени Гарри Грей. Используя метод идентификации с преступником, сыщик поневоле превращается в него сам.
|18 сентября 1997
|Венгрия
|10 марта 2005
|Германия
|8 ноября 2002
|Греция
|18 мая 1984
|Дания
|4 февраля 2000
|Италия
|T
|19 мая 2000
|Польша
|1 мая 1987
|США
|NR
|24 августа 1990
|Финляндия
|K-16
|12 июля 2023
|Франция
|28 августа 1987
|Швеция
|3 августа 2002
|Южная Корея
|18
|25 апреля 1987
|Япония