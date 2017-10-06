Не оставляй меня, 2017

Фильм «Не оставляй меня» сняла обладательница Хрустального медведя на Берлинском кинофестивале в 2010 году Биргитте Стэмозе, специализирующаяся в основном на короткометражках. В главных ролях снялись сербская актриса Даница Чурчич (сериалы «Мост» и «Тот, кто убивает»), а также брать актера Александра Скарсгарда и сын актёра Стеллана Скаргарда Густаф («Викинги», «Мир дикого запада»).
Сюжет мелодрамы «Не оставляй меня» рассказывает о драме балерины по имени Дарлин. Вчера у нее было все – слава, карьера, счастливая личная жизнь. Но после травмы, полученной по возвращению в родной Копенгаген, Дарлин приходится не только переживать боль из-за потери своей карьеры, но и помогать своему мужу-постановщику в поисках новой звезды балета. Юная прима сразу же начинает перетягивать внимание не только зрителей, но и мужа Дарлин.
- Даница Чурчич и Густаф Скарсгард известные датские артисты. Заняты в работах независимых норвежских режиссёров, артовых датских сериалах
- Астрид Гранрук Эльбо – прима Датского королевского балета, «Не оставляй меня» – её дебют в кино
Дарлин – известная на весь мир балерина. Франс – главный мужчина в ее жизни, пара и наставник в профессии. Они возвращаются на родину, в Копенгаген, после долгих гастролей по миру. Вместе они планируют поставить на сцене Королевского театра «Жизель», где у Дарлин будет главная партия. Во время первой репетиции Дарлин падает от боли – она больше не может танцевать. Ей приходится подчиниться болезненным обстоятельствам, быстро смириться со своей заменой, и найти силы помочь супругу – на кону его постановка. Однако центром внимания балета и её супруга Франса становится молодая балерина – новая Жизель.