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Не оставляй меня Не оставляй меня
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Darling

Не оставляй меня, 2017

2017 / Дания
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Драма о взлётах и падениях современной женщины
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Не оставляй меня» сняла обладательница Хрустального медведя на Берлинском кинофестивале в 2010 году Биргитте Стэмозе, специализирующаяся в основном на короткометражках. В главных ролях снялись сербская актриса Даница Чурчич (сериалы «Мост» и «Тот, кто убивает»), а также брать актера Александра Скарсгарда и сын актёра Стеллана Скаргарда Густаф («Викинги», «Мир дикого запада»).

Сюжет мелодрамы «Не оставляй меня» рассказывает о драме балерины по имени Дарлин. Вчера у нее было все – слава, карьера, счастливая личная жизнь. Но после травмы, полученной по возвращению в родной Копенгаген, Дарлин приходится не только переживать боль из-за потери своей карьеры, но и помогать своему мужу-постановщику в поисках новой звезды балета. Юная прима сразу же начинает перетягивать внимание не только зрителей, но и мужа Дарлин.

- Даница Чурчич и Густаф Скарсгард известные датские артисты. Заняты в работах независимых норвежских режиссёров, артовых датских сериалах

- Астрид Гранрук Эльбо – прима Датского королевского балета, «Не оставляй меня» – её дебют в кино

Дарлин – известная на весь мир балерина. Франс – главный мужчина в ее жизни, пара и наставник в профессии. Они возвращаются на родину, в Копенгаген, после долгих гастролей по миру. Вместе они планируют поставить на сцене Королевского театра «Жизель», где у Дарлин будет главная партия. Во время первой репетиции Дарлин падает от боли – она больше не может танцевать. Ей приходится подчиниться болезненным обстоятельствам, быстро смириться со своей заменой, и найти силы помочь супругу – на кону его постановка. Однако центром внимания балета и её супруга Франса становится молодая балерина – новая Жизель.

5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 2 ноября 2017
Премьера в мире 6 октября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Биргитте Стэмозе
Биргитте Стэмозе
В ролях
Даница Чурчич
Даница Чурчич
Густаф Скарсгард
Густаф Скарсгард
Ульрих Томсен
Ульрих Томсен
Астрид Граруп Эльбо
Астрид Граруп Эльбо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не оставляй меня 2 постера
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Наша рецензия
Дарлинг (Даница Чурчич) возвращается на сцену театра, где начиналась ее карьера. С тех пор многое изменилось, она стала всемирно известной балериной, девочки из балетной школы вздыхают при виде своего кумира и оборачиваются ей во след. В Копенгагене она задействована в постановке «Жизели», и, конечно, ей досталась главная роль. Хореограф – ее муж Франс (Густаф Скарсгард). Они любят друг друга, а их творческий союз весьма плодотворен. Но у Ди есть секрет ‒ она мучается от болей…
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Кадры из фильма Все кадры
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