Не оставляй меня, 2017

Фильм «Не оставляй меня» сняла обладательница Хрустального медведя на Берлинском кинофестивале в 2010 году Биргитте Стэмозе, специализирующаяся в основном на короткометражках. В главных ролях снялись сербская актриса Даница Чурчич (сериалы «Мост» и «Тот, кто убивает»), а также брать актера Александра Скарсгарда и сын актёра Стеллана Скаргарда Густаф («Викинги», «Мир дикого запада»).

Сюжет мелодрамы «Не оставляй меня» рассказывает о драме балерины по имени Дарлин. Вчера у нее было все – слава, карьера, счастливая личная жизнь. Но после травмы, полученной по возвращению в родной Копенгаген, Дарлин приходится не только переживать боль из-за потери своей карьеры, но и помогать своему мужу-постановщику в поисках новой звезды балета. Юная прима сразу же начинает перетягивать внимание не только зрителей, но и мужа Дарлин.