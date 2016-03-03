Мистериум. Тьма в бутылке, 2016

В отдел Q — а никто другой и не рискнул бы взяться за такое, заведомо проигрышное расследование — поступает странная улика, случайно найденная отставником-ныряльщиком: пластиковая бутыль с посланием от некоего П. Очевидно, что записка, изрядно пострадавшая за годы пребывания в морской воде, написана детской рукой и, что самое ужасное, кровью. Вот только никаких зарегистрированных случаев похищения детей за последние годы в Дании не зафиксировано. Объяснение находится быстро: жертвами становились семьи из религиозных общин, крайне неохотно идущих на контакт с официальными властями. Тут происходит и новое преступление: похищение брата и сестры из секты Учеников Иисуса, и их родители тоже не спешат обращаться в полицию. Но Мерк, Ассад и Роза проявляют инициативу... Популярная детективная франшиза расширяет границы: третий и самый совершенный фильм по Адлеру-Ольсену сделан крупным норвежским режиссером, неоднократным участником и призером Берлинале Гансом Петтером Моландом — с адреналиновым драйвом и ритмом, напоминающим катание на американских горках. Однако «Тьма в бутылке» не просто роскошный жанровый аттракцион. Фильм затрагивает глубокие, основополагающие вопросы — веры и божественного присутствия в земных делах. И криминальный характер этих дел лишь усиливает остроту.