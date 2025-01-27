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Постер фильма Сауна
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Киноафиша Фильмы Сауна
6.3

Сауна

, 2025
Sauna
Дания / драма / 18+
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Постер фильма Сауна
6.3
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О фильме

Йохан — совершенно обычный молодой человек, для которого открыты все двери, когда речь заходит как о любви, так и о сексе. Он устроился администратором в "Адонис", единственную в Копенгагене сауну для геев, где он не только работает, но и делится своим личным опытом и общается с другими посетителями сауны. Для Йохана город — это безграничный рай возможностей с барами, вечеринками и встречами на одну ночь, но только когда он встречает трансгендера Уильяма, он по-настоящему влюбляется. Любовь между ними подвергается суровому испытанию, как это часто бывает, когда живёшь в обществе, управляемом жёсткими представлениями о гендере, любви и идентичности.

В ролях

Клаус Тангэ
Michael
Мортен Буриан
Мортен Буриан
Hans
Magnus Juhl Andersen
Johan
Nina Terese Rask
William
Dilan Amin
Asif
Peter Oliver Hansen
Rolf
Billie N. Hviid Andersen
Teys
Theo Suissa
Elias
Anton Hjejle
Isak
Fuad Gumas
Emil
Режиссер Mathias Broe
Сценарист William Lippert, Mathias Broe, Mads Ananda Lodahl
Композитор Emil Davidsen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 18 ноября 2025
Премьера в мире 27 января 2025
Дата выхода
20 ноября 2025 Германия 16
24 апреля 2025 Дания
Сборы в мире $1 902
Производство Nordisk Film Production, New Danish Screen, Danmarks Radio (DR)
Другие названия
Sauna, 哥本哈根三溫暖

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 5 ноября 2025

Отзывы о фильме

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