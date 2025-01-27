Йохан — совершенно обычный молодой человек, для которого открыты все двери, когда речь заходит как о любви, так и о сексе. Он устроился администратором в "Адонис", единственную в Копенгагене сауну для геев, где он не только работает, но и делится своим личным опытом и общается с другими посетителями сауны. Для Йохана город — это безграничный рай возможностей с барами, вечеринками и встречами на одну ночь, но только когда он встречает трансгендера Уильяма, он по-настоящему влюбляется. Любовь между ними подвергается суровому испытанию, как это часто бывает, когда живёшь в обществе, управляемом жёсткими представлениями о гендере, любви и идентичности.