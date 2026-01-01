По повести Ежи Стефана Ставиньского «Шесть превращений Яна Пищика».
Сатирическая комедия с элементами драматического и философского повествования о неудачливом приспособленце (судьба которого прослеживается на протяжении 20 лет), который стремится любой ценой понравиться и угодить сменяющим друг друга властям. По разным причинам ему это не удается...
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