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Постер фильма Шесть превращений Яна Пищика
7.5
Киноафиша Фильмы Шесть превращений Яна Пищика
7.5

Шесть превращений Яна Пищика

, 1960
Zezowate Szczescie
Польша / комедия / 18+
Постер фильма Шесть превращений Яна Пищика
7.5

О фильме

По повести Ежи Стефана Ставиньского «Шесть превращений Яна Пищика». Сатирическая комедия с элементами драматического и философского повествования о неудачливом приспособленце (судьба которого прослеживается на протяжении 20 лет), который стремится любой ценой понравиться и угодить сменяющим друг друга властям. По разным причинам ему это не удается...

В ролях

Мария Кесельска
Basia
Хелена Дабровска
Wychówna
Барбара Ласс
Jola Wrona-Wronska
Кристина Карковска
Wrona-Wronska
Барбара Поломска
Zosia Jelonkowa
Ирена Сталончик
Irena Kropaczynska
Тадеуш Бартосик
Wasik
Богумил Кобеля
Jan Piszczyk
Хенрик Бак
Director
Мариуш Дмоховский
UB Officer
Режиссер Анджей Мунк
Сценарист Ежи Ставиньский
Композитор Ян Кренц
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1960
Премьера онлайн 1 января 2026
Премьера в мире 4 апреля 1960
Дата выхода
4 апреля 1960 Польша
4 сентября 1961 СССР
Сборы в мире $1 708
Производство Zespol Filmowy "Kamera"
Другие названия
Zezowate szczescie, Bad Luck, Mala suerte, Cockeyed Happiness, Cockeyed Luck, Das schielende Glück, De la veine à revendre, In Bad Luck, Kancsal szerencse, Kierosilmäinen onni, Lyckan är en räv, Olycksfågeln, Sorte de Cão, Zezowate szczęście, Zrikava sreća, Žvairakė laimė, Косоглазое счастье, Кривогледо щастие, Шесть превращений Яна Пищика, 不運, Uflaks

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 27 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1063 В жанре «комедия»  231 В фильмах Польши  3 В фильмах 1960 года  1

Отзывы о фильме

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