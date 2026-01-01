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Крупная корпорация выпускает человекоподобных роботов, несмотря на общественное мнение, прессу и профсоюзы, которые выступают против. Принимается решение отправить космический корабль к Сатурну для запуска искусственных спутников, где экипаж будет состоять из роботов.
Для осуществления полета выбирается пилот Пиркс, известный своей честностью и неподкупностью. Недоброжелатели из корпорации опасаются, что мнение Пиркса может сорвать прибыльное производство, и принимают свои меры.
|25 мая 1979
|Россия
|6+
|25 мая 1979
|Казахстан
|27 мая 1979
|Польша