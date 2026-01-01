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Постер фильма Дознание пилота Пиркса
6.4
Киноафиша Фильмы Дознание пилота Пиркса
6.4

Дознание пилота Пиркса

, 1978
Test pilota Pirxa
Польша, СССР / фантастика, драма / 18+
Постер фильма Дознание пилота Пиркса
6.4

О фильме

Крупная корпорация выпускает человекоподобных роботов, несмотря на общественное мнение, прессу и профсоюзы, которые выступают против. Принимается решение отправить космический корабль к Сатурну для запуска искусственных спутников, где экипаж будет состоять из роботов.

Для осуществления полета выбирается пилот Пиркс, известный своей честностью и неподкупностью. Недоброжелатели из корпорации опасаются, что мнение Пиркса может сорвать прибыльное производство, и принимают свои меры.

В ролях

Сергей Десницкий
Commander Pirx
Болеслав Абарт
Jan Otis
Александр Кайдановский
Александр Кайдановский
Tom Nowak
Владимир Ивашов
Владимир Ивашов
Harry Brown
Збигнев Лесень
John Calder
Фердинанд Матысик
Green (UNESCO Director)
Игор Пшегродский
McGuirr
Тыну Саар
Kurt Weber
Zygmunt Bielawski
Януш Быльчиньский
Juge
Режиссер Марек Пестрак
Сценарист Владимир Валуцкий, Станислав Лем, Марек Пестрак
Композитор Арво Пярт, Евгениус Рудник
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша / СССР
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 25 мая 1979
Дата выхода
25 мая 1979 Россия 6+
25 мая 1979 Казахстан
27 мая 1979 Польша
Производство Przedsiebiorstwo Realizacji Filmów "Zespoly Filmowe", Tallinnfilm, Довженко Филм Студиос
Другие названия
Test pilota Pirxa, Pilot Pirx's Inquest, Der Test des Piloten Pirx, Дізнання пілота Піркса, As Averiguações do Piloto Pirx, Doznanie pilota Pirksa, Investigação do Piloto Pirx, L'Enquête du pilote Pirx, Le Test du pilote Pirx, Navigaator Pirx, Robotokkal a Szaturnusz körül, Skúška pilota Pirxa, Supermies Pirx, Test Pilot Pirx, Testflug zum Saturn, Testpilot Pirx, Zkouska pilota Pirxe, Дознание пилота Пиркса, Изпитанието на пилота Пиркс, ピルクスの審問, 土星环事件, The Interrogation of Pilot Pirx, Inquest of Pilot Pirx, Test des Piloten Pirx

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb

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