Страх высоты, 2011

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о выходе в прокат 6.7 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 2011 Премьера в мире 6 июня 2011 Режиссер Бартек Конопка В ролях Кшиштоф Строиньский Дорота Колак Анна Дымна Мечислав Громбка Анджей Конопка Все актеры и съемочная группа 1 постер

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