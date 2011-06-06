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Страх высоты Страх высоты
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Lek wysokosci

Страх высоты, 2011

2011 / Польша
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 6 июня 2011
Режиссер
Бартек Конопка
В ролях
Кшиштоф Строиньский
Дорота Колак
Анна Дымна
Мечислав Громбка
Анджей Конопка
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Страх высоты 1 постер
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