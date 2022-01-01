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Разыскиваемый, разыскиваемая
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Разыскиваемый, разыскиваемая, 1973

1973 / Польша
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме
Работник музея Станислав Мария Рехович, несправедливо обвиненный в краже, прячется в образе женщины. В таком виде он нанимается на работу домохозяйкой...
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1973
Премьера в мире 1 декабря 1972
Режиссер
Станислав Барея
В ролях
Войцех Покора
Йоланта Бохдал
Мария Хвалибог
Веслав Голас
Мечислав Чехович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Разыскиваемый, разыскиваемая 1 постер
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