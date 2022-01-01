Разыскиваемый, разыскиваемая, 1973

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о выходе в прокат О фильме Работник музея Станислав Мария Рехович, несправедливо обвиненный в краже, прячется в образе женщины. В таком виде он нанимается на работу домохозяйкой... Развернуть 7.9 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 1 час 22 минуты Год выпуска 1973 Премьера в мире 1 декабря 1972 Режиссер Станислав Барея В ролях Войцех Покора Йоланта Бохдал Мария Хвалибог Веслав Голас Мечислав Чехович Все актеры и съемочная группа 1 постер

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