Колыбельная, 1986

Фильм состоит из трех новелл, и все события происходят во время Второй мировой войны. Одна из новелл рассказывает о том, как польский священник спасает еврейского мальчика, уцелевшего после массового расстрела. Еще одна киноистория — о юном Ромео из гетто, который во что бы то ни стало должен принести полевые цветы своей Джульетте. Третья новелла «Безмолвие» — об узнике, бежавшем из лагеря военнопленных. Бежавшем после того, как сосед по нарам сказал ему, что слышал, как он во сне говорит на идиш… Бегущий по следу немецкий солдат гибнет в болоте, его собака из преследователя постепенно превращается в верного друга и пытается спасти своего нового хозяина. Ну не оставлять же его, больного, в бреду и на болоте!