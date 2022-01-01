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Киноафиша Фильмы Колыбельная
Kolysanka

Колыбельная, 1986

1986 / Польша / Швейцария
8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме

Фильм состоит из трех новелл, и все события происходят во время Второй мировой войны. Одна из новелл рассказывает о том, как польский священник спасает еврейского мальчика, уцелевшего после массового расстрела. Еще одна киноистория — о юном Ромео из гетто, который во что бы то ни стало должен принести полевые цветы своей Джульетте. Третья новелла «Безмолвие» — об узнике, бежавшем из лагеря военнопленных. Бежавшем после того, как сосед по нарам сказал ему, что слышал, как он во сне говорит на идиш… Бегущий по следу немецкий солдат гибнет в болоте, его собака из преследователя постепенно превращается в верного друга и пытается спасти своего нового хозяина. Ну не оставлять же его, больного, в бреду и на болоте!

8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 1 января 1986
Возраст 12+
Режиссер
Эфраим Севела
В ролях
Людвик Бенуа
Артур Барцись
Марек Фронцковяк
Все актеры и съемочная группа
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