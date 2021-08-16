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Постер фильма Потому что во мне есть секс
5.6
Потому что во мне есть секс - Трейлер
Киноафиша Фильмы Потому что во мне есть секс
5.6

Потому что во мне есть секс

, 2021
Bo we mnie jest seks
Польша / биография, драма, мюзикл / 18+
Трейлеры
Постер фильма Потому что во мне есть секс
5.6
Потому что во мне есть секс - Трейлер
Потому что во мне есть секс  Трейлер

О фильме

Польша 1960-х годов. Актриса Калина Ендрусик в расцвете славы, но ее карьеру может разрушить отвергнутый кавалер, занимающий высокий пост.

В ролях

Мария Дембска
Kalina Jedrusik
Лешек Лихота
Лешек Лихота
Stanislaw
Кшиштоф Залевский-Брейдыгант
Lucek
Бартломей Кочедофф
Бартломей Кочедофф
Ryszard
Катажина Обидзиньска
Xymena
Katia Paliwoda
Basia
Рафаль Рутковски
Jeremi Przybora
Дариуш Басински
Jerzy Wasowski
Pawel Tomaszewski
Tadeusz Konwicki
Борис Шиц
Борис Шиц
Kazimierz Kutz
Режиссер Катажина Климкевич
Сценарист Катажина Климкевич, Patrycja Nowak
Композитор Radoslaw Luka
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 12 ноября 2021
Премьера в мире 16 августа 2021
Дата выхода
12 ноября 2021 Польша
Сборы в мире $323 892
Производство RE Studio, Telewizja Polska (TVP), Next Film
Другие названия
Bo we mnie jest seks, Autumn Girl, Belle d'automne, El deseo en mí, Kalina - Die Sehnsucht in mir, Prazer, Kalinda, Sonbahar Kızı, Потому что во мне есть секс, Чуттєва революція, 오텀 걸, だって私は女なの

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 11 марта 2022

Трейлеры фильма

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Потому что во мне есть секс - Трейлер
Потому что во мне есть секс Трейлер
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