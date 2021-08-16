В ролях
Мария Дембска
Kalina Jedrusik
Кшиштоф Залевский-Брейдыгант
Lucek
Катажина Обидзиньска
Xymena
Рафаль Рутковски
Jeremi Przybora
Дариуш Басински
Jerzy Wasowski
Pawel Tomaszewski
Tadeusz Konwicki
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Катажина Климкевич
Сценарист
Катажина Климкевич, Patrycja Nowak
Композитор
Radoslaw Luka
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
12 ноября 2021
Премьера в мире
16 августа 2021
Сборы в мире
$323 892
Производство
RE Studio, Telewizja Polska (TVP), Next Film
Другие названия
Bo we mnie jest seks, Autumn Girl, Belle d'automne, El deseo en mí, Kalina - Die Sehnsucht in mir, Prazer, Kalinda, Sonbahar Kızı, Потому что во мне есть секс, Чуттєва революція, 오텀 걸, だって私は女なの