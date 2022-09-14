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Клочья, 2022

2022 / Польша
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0 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 14 сентября 2022
Возраст 18+
Режиссер
Беата Вязанович
В ролях
Михал Журавски
Гржегорц Пшибыл
Поля Круль
Дариуш Хойнацкий
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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7 IMDb
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Постер фильма Клочья 1 постер
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