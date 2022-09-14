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Клочья
Strzepy
Клочья, 2022
2022 / Польша
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Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
14 сентября 2022
Возраст
18+
Режиссер
Беата Вязанович
В ролях
Михал Журавски
Гржегорц Пшибыл
Поля Круль
Дариуш Хойнацкий
Все актеры и съемочная группа
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7
IMDb
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