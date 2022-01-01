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Пан Тадеуш Пан Тадеуш
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Pan Tadeusz

Пан Тадеуш, 1928

1928 / Польша
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1928
Премьера в мире 10 ноября 1928
Возраст 16+
Режиссер
Рышард Ордынски
В ролях
Войцех Брыдзинский
Станислав Кнаке-Завадский
Жан Зиманский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пан Тадеуш 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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