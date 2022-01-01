Пан Тадеуш, 1928

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о выходе в прокат 6.2 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2 Продолжительность 2 часа 4 минуты Год выпуска 1928 Премьера в мире 10 ноября 1928 Возраст 16+ Режиссер Рышард Ордынски В ролях Войцех Брыдзинский Станислав Кнаке-Завадский Жан Зиманский Все актеры и съемочная группа 1 постер

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