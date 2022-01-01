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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Пан Тадеуш
Pan Tadeusz
Пан Тадеуш, 1928
1928 / Польша
6.2
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
драма
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6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
2 часа 4 минуты
Год выпуска
1928
Премьера в мире
10 ноября 1928
Возраст
16+
Режиссер
Рышард Ордынски
В ролях
Войцех Брыдзинский
Станислав Кнаке-Завадский
Жан Зиманский
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Пес-самурай и город кошек
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