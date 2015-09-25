Король жизни, 2015

Сорокалетний Эдвард не любит свою работу, всё на свете его раздражает, как будто он всё время ходит в тесной обуви. Плохо относится к жене, нетерпелив к дочери, не находит времени для своего старого отца. Однажды его жизнь перевертывается вверх ногами: он попадает в аварию. В результате неожиданных событий он отказывается от своей прежней жизни, чтобы заново открыть жену, дочку, окружающий его мир. Он начинает замечать людей и вещи, которые и раньше его окружали. Он никуда не уезжает, живёт в той же квартире, ходит по тем же улицам, встречает тех же людей, но всё иначе. Эдвард находит любовь и радость жизни здесь и сейчас...

