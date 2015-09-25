Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Король жизни Король жизни
Киноафиша Фильмы Король жизни
Król zycia

Король жизни, 2015

2015 / Польша
5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Сорокалетний Эдвард не любит свою работу, всё на свете его раздражает, как будто он всё время ходит в тесной обуви. Плохо относится к жене, нетерпелив к дочери, не находит времени для своего старого отца. Однажды его жизнь перевертывается вверх ногами: он попадает в аварию. В результате неожиданных событий он отказывается от своей прежней жизни, чтобы заново открыть жену, дочку, окружающий его мир. Он начинает замечать людей и вещи, которые и раньше его окружали. Он никуда не уезжает, живёт в той же квартире, ходит по тем же улицам, встречает тех же людей, но всё иначе. Эдвард находит любовь и радость жизни здесь и сейчас...
 

5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 25 сентября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Ежи Зелиньский
В ролях
Роберт Венцкевич
Магдалена Поплавска
Бартломей Топа
Бартломей Топа
Анна Недзвецка
Кшиштоф Чечот
Кшиштоф Чечот
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Король жизни 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши