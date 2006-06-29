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Жасмин Жасмин
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Jasminum

Жасмин, 2006

2006 / Польша
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О жизни маленькой девочки, которая приезжает с мамой-реставратором в монастырь
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О фильме

Монастырь, носящий имя Жасмин, в котором происходит действие фильма, ничем не отличался бы от иных монастырей, если бы не особая черта, имеющаяся у трёх живущих в нём монахов. Каждый из них пахнет своим фруктовым запахом. Один пахнет черёмухой, второй – черешней, а третий – сливой, и запахи эти – особенные. Однажды в монастырь приезжает вместе со своей 5-летней дочерью Геней молодая реставратор Наташа, получившая заказ на восстановление таинственных картин. Красота и заинтересованность девочки вносят много беспокойства в спокойную до сих пор жизнь монахов. В этой истории и люди, и здания, и запахи имеют свои тайны.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 29 июня 2006
Режиссер
Ян Якуб Кольский
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жасмин 1 постер
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