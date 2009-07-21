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Любовь на подиуме
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Miłość na wybiegu

Любовь на подиуме, 2009

2009 / Польша
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4
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О фильме
Юлька живёт в маленькой прибалтийской деревеньке и от всей души ненавидит своё занятие, которое заключается в поджаривании рыбы для отдыхающих. К сожалению, из-за любовного разочарования она проваливает экзамен и клянётся себе, что не вернётся в родные края, только попробует поискать счастья в Варшаве. Знакомая родителей – пани Марта, снимает её комнату, а случайная встреча в парикмахерском салоне пани Марты приносит неожиданный результат: Юлька получает предложение попробовать себя в качестве модели в одной из престижных варшавских агентств. Таким образом, молодая и неопытная девушка попадает в мир большой моды, который не всегда выглядит так красиво и идеально как на обложках глянцевых журналов.
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 21 июля 2009
Режиссер
Кшиштоф Ланг
В ролях
Каролина Горчица
Марцин Дороциньский
Марцин Дороциньский
Уршула Грабовска
Иза Куна
Томаш Кароляк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь на подиуме 1 постер
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