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Михал Круль живет в провинциальном городке. После трагической аварии, произошедшей по халатности властей, он решает заняться политикой и баллотироваться на пост мэра. Уже в ходе предвыборной кампании он сталкивается с незаконными методами ведения политики...
|6 октября 2023
|Азербайджан
|6 октября 2023
|Болгария
|10 ноября 2023
|Испания
|12
|6 октября 2023
|Молдавия
|10 ноября 2023
|Польша
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|Таджикистан
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|Узбекистан