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Постер фильма Охота
6.9
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6.9

Охота

, 2023
Polowanie
Польша / триллер / 18+
Постер фильма Охота
6.9

О фильме

Михал Круль живет в провинциальном городке. После трагической аварии, произошедшей по халатности властей, он решает заняться политикой и баллотироваться на пост мэра. Уже в ходе предвыборной кампании он сталкивается с незаконными методами ведения политики...

В ролях

Михал Чернецкий
Michal Król
Магдалена Валях
Anna Król
Артур Барчиш
Артур Барчиш
Roman Huss
Анджей Анджеевский
'Mandaryn'
Эва Каспшик
Judge Czubaj
Анна Повежа
Шимон Петр Варшавский
Tomek Orski
Камила Каминьскaя
Roksana Huss
Войцех Соларш
Войцех Соларш
Doctor
Piotr Cyrwus
Forestman Popiel
Анджей Бей-Заборский
Gliwiec
Режиссер Павел Хмелевский
Сценарист Miroslaw Piepka, Michal S. Pruski, Павел Хмелевский, Jan Chmielewski
Композитор Marek Kuczynski
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 6 октября 2023
Дата выхода
6 октября 2023 Азербайджан
6 октября 2023 Болгария
10 ноября 2023 Испания 12
6 октября 2023 Молдавия
10 ноября 2023 Польша 15
6 октября 2023 Таджикистан
6 октября 2023 Узбекистан
Сборы в мире $31 366
Производство Filmicon, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, Euro Solution
Другие названия
Polowanie, El juego del poder, Układ zamknięty 2

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 31 октября 2023

Отзывы о фильме

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