Превратности разума, 2020

«Превратности разума» — байопик, рассказывающий о выдающемся польском математике Стэне Уламе, переехавшем в середине 1930-х годов в США. Там он принял участие в создании водородной бомбы, а также заложил основы первого в истории компьютера. На пути к величайшим открытиям ученый сталкивается с личными потерями и вопросами морали.

Станислав (Филип Тлокински) — выходец из состоятельной еврейской семьи. Вундеркинд завершил школу с отличием и без труда поступил в Львовский политехнический институт, где завоевал докторскую степень. На успехи талантливого ученого обратили внимание заграничные коллеги: в 1935 году физик Джон фон Нейман пригласил Станислава поработать в Принстоне, в штате Нью-Йорк. Отказаться от предложения всей жизни поляк не имел права.

Молодым мигрантом начинают интересоваться американские военные. В итоге Улам становится участником Манхэттенского проекта на территории Лос-Аламоса. Используя знания, полученные за время профессиональной деятельности, он вносит важный вклад в изобретение водородной бомбы и проводит первые исследования компьютерных технологий.

Но переезд пагубно отразился на взаимоотношениях Улама с семьей. Вместе с ним покорять Америку отправился младший брат Адам (Матеуш Вецлавек), но их родители и сестры остались в Польше. А когда Европу захлестнула Вторая мировая война, обернувшаяся для еврейского народа Холокостом, родственники потеряли возможность видеться. Кроме того, те опыты, в которых приходится участвовать Стэну, вызывают у него все больше опасений. Действительно ли научные открытия сделают мир лучше?