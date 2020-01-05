Превратности разума, 2020

«Превратности разума» — байопик, рассказывающий о выдающемся польском математике Стэне Уламе, переехавшем в середине 1930-х годов в США. Там он принял участие в создании водородной бомбы, а также заложил основы первого в истории компьютера. На пути к величайшим открытиям ученый сталкивается с личными потерями и вопросами морали.
Станислав (Филип Тлокински) — выходец из состоятельной еврейской семьи. Вундеркинд завершил школу с отличием и без труда поступил в Львовский политехнический институт, где завоевал докторскую степень. На успехи талантливого ученого обратили внимание заграничные коллеги: в 1935 году физик Джон фон Нейман пригласил Станислава поработать в Принстоне, в штате Нью-Йорк. Отказаться от предложения всей жизни поляк не имел права.
Молодым мигрантом начинают интересоваться американские военные. В итоге Улам становится участником Манхэттенского проекта на территории Лос-Аламоса. Используя знания, полученные за время профессиональной деятельности, он вносит важный вклад в изобретение водородной бомбы и проводит первые исследования компьютерных технологий.
Но переезд пагубно отразился на взаимоотношениях Улама с семьей. Вместе с ним покорять Америку отправился младший брат Адам (Матеуш Вецлавек), но их родители и сестры остались в Польше. А когда Европу захлестнула Вторая мировая война, обернувшаяся для еврейского народа Холокостом, родственники потеряли возможность видеться. Кроме того, те опыты, в которых приходится участвовать Стэну, вызывают у него все больше опасений. Действительно ли научные открытия сделают мир лучше?
Станислав Улам — реальная историческая фигура. Американский математик польского происхождения не только участвовал в создании водородной бомбы и ее испытаниях в Нью-Мексико, но и выдвинул теорию ракетного двигателя, а также изобрел метод Монте-Карло.
Сюжет основан на автобиографии Улама «Приключения математика». Книга была адаптирована немецким режиссером и сценаристом Торстеном Клайном.
Второй полнометражный фильм в карьере Торстона Клайна. В 2013 году он поставил хоррор «Проклятое место», провалившийся в международном прокате.
В кинокартине затрагивается тема Холокоста, а также говорится о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, косвенными виновниками которой оказались научные сотрудники, разработавшие оружие массового поражения.
Главный антагонист Эдвард Теллер — реальный ученый, при жизни завоевавший титул «отца водородной бомбы». В отличие от коллег, он выступал за продолжение испытаний и после атаки на Японию. Физик успешно работал в США вплоть до своей смерти в 2003 году.
Роль Станислава Улама исполнил француз польского происхождения Филип Тлокински. До этого он снимался преимущественно в эпизодах малоизвестных фильмов и сериалов.
Актриса Эстер Гаррель, сыгравшая жену Стэна Улама, ранее снималась в оскароносной мелодраме «Назови меня своим именем», разделив экран с Тимоти Шаламе и Арми Хаммером.
Несмотря на ограниченный бюджет, оператор Тудор Владимир Пандуру («Сулейман Гора», «Моя счастливая семья», «Мальмкрог») и художник-постановщик Флориан Капоси воссоздали Польшу и Америку 30-х годов с максимальной аутентичностью.
История польского математика Станислава Улама, который эмигрировал в США в 1936 году и участвовал в знаменитом Манхэттенском проекте, куда его пригласил сам Джон фон Нейман. Брат Станислава успел уехать и стал профессором истории в Гарварде, мать умерла в Вене незадолго до войны, отец и сестра — погибли в гетто. Всё это мучает Улама, когда он, оказавшись на чужбине, принимает участие в разработке самого страшного оружия из созданных человеком — водородной бомбы.