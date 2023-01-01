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Коноплянка, 1982

1982 / Польша
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме
Поэтичное черно-белое кино о людях на болоте. В наши дни эти хуторяне живут, не зная электричества, радио, думая, что Земля — плоская, и что они не поляки, а «здешние». Взамен эти первобытно-общинные славяне знают и чувствуют многое другое об окружающем их мире. Когда на болотах готовятся перемены — планируется мелиорация, из города приезжает молодая учительница и набирает детей в школу, привычный мир сдвигается с места — и больше всего для Казика — нестарого мужика с женой и детьми, упрямого и самолюбивого. Учительницу определили на постой в его хату, и с самого начала он видит в ней врага его привычной жизни, к тому же сын, начав ходить в школу, стал ненароком унижать его обретенными знаниями. Одновременно Казика влечет к учительнице как части неизведанного, интригующего мира, особенно после того, как он, взобравшись на дерево, подсмотрел сексуальную сцену с ее участием.
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1982
Премьера в мире 13 сентября 1982
Возраст 18+
Режиссер
Витольд Лещиньский
В ролях
Анна Сенюк
Йоанна Сенкевич
Ежи Блок
Марек Сюдим
Анна Милевска
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Коноплянка 1 постер
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