Чили, Франция, Люксембург, Польша, Украина / драма / 18+
7.4
О фильме
Семья нелегалов депортирована в Украину: непутевый Памфир, жена и её больная дочка от первого брака. Семья должна вернуться в Западную Европу, чтобы продолжить лечение девочки. Памфиру необходима большая сумма денег для «оформления» новых паспортов семье. Чтобы быстро заработать денег, Памфир транспортирует контрабандные сигареты через украинско-румынскую границу. Для большей физической выносливости Памфир принимает стероиды, которые быстро действуют и имеют побочный эффект…