Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Памфир
7.4
Киноафиша Фильмы Памфир
7.4

Памфир

, 2022
Pamfir
Чили, Франция, Люксембург, Польша, Украина / драма / 18+
Постер фильма Памфир
7.4

О фильме

Семья нелегалов депортирована в Украину: непутевый Памфир, жена и её больная дочка от первого брака. Семья должна вернуться в Западную Европу, чтобы продолжить лечение девочки. Памфиру необходима большая сумма денег для «оформления» новых паспортов семье. Чтобы быстро заработать денег, Памфир транспортирует контрабандные сигареты через украинско-румынскую границу. Для большей физической выносливости Памфир принимает стероиды, которые быстро действуют и имеют побочный эффект…

В ролях

Александр Яцентюк
Pamfir
Станислав Потяк
Nazar
Соломия Кирилова
Olena
Елена Хохлаткина
Елена Хохлаткина
Mother
Мирослав Маковийчук
Father
Ivan Sharan
Victor
Александр Ярема
Morda
Andrii Kyrylchuk
Bobul
Igor Danchuk
Pastor Andrii
Petro Chychuk
Forester Vasyl
Режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук
Сценарист Клаудиа Смея, Дмитрий Сухолиткий-Собчук
Композитор Laetitia Pansanel-Garric
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чили / Франция / Люксембург / Польша / Украина
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 25 июля 2023
Премьера в мире 21 мая 2022
Дата выхода
5 мая 2023 Великобритания
12 января 2023 Греция
10 августа 2023 Италия
17 февраля 2023 Литва N-16
23 июня 2023 Польша
23 марта 2023 Украина
2 ноября 2022 Франция
Сборы в мире $167 473
Производство BosonFilm, Les Films d'Ici 2, Les Films d'Ici
Другие названия
Pamfir, Il giuramento di Pamfir, Le serment de Pamfir, Ο όρκος του Παμφίρ, Памфир, Памфір, 以父子之名

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 24 марта 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Памфир

Домой
Домой драма
2019, Украина
7.0
Время для жизни
Время для жизни комедия, драма
2017, Нидерланды
6.0
Украинские шерифы
Украинские шерифы документальный
2015, Латвия / Украина / Германия
7.0
Приятель покойника
Приятель покойника комедия, драма
1997, Украина
6.0
Голос травы. Чудо в краю забвенья
Голос травы. Чудо в краю забвенья фэнтези, драма
1992, Украина
7.0
Цветение одуванчика
Цветение одуванчика драма
1992, Украина
7.0
Ниагара
Ниагара комедия, драма
1991, Украина
6.0
Такая поздняя, такая теплая осень
Такая поздняя, такая теплая осень драма
1981, СССР
7.0
Путь домой драма, исторический
1981, СССР / Грузия
7.0
Пропавшая грамота
Пропавшая грамота комедия, фэнтези
1972, СССР
8.0
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко драма, биография, исторический
1951, СССР
6.0
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо
Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»
Мандариновые корки не выбрасываю — засыпаю содой и ставлю в холодильник: об этой хитрости должны знать все хозяйки
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше