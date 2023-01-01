Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой мир SHINEE в кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Slub doskonaly
Киноафиша Фильмы Slub doskonaly
Slub doskonaly

Slub doskonaly, 2023

2023 / Польша
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Ник Моран
В ролях
Адам Воронович
Адам Воронович
Эва Каспшик
Петр Гловацкий
Петр Гловацкий
Магдалена Лямпарская
Магдалена Лямпарская
Александра Поплавская
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
3.1 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Slub doskonaly 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Бугимен. Начало легенды
Бугимен. Начало легенды
2023, Испания / Уругвай, приключения, комедия, ужасы
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Белый список
Белый список
2022, Россия, криминал, драма, детектив
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния
2022, США, ужасы
Капитан Марвел 2
Капитан Марвел 2
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Секрет кровной вражды: этот невзрачный мужчина из «Дома-2» навсегда поссорил Боню и Водонаеву
Этот фильм признали шедевром британцы и пересняли в Мексике: русские плюются от упоминания
Американец раскрыл, как он выдавал советские фильмы за свои: крутили в кино как эротику
Нашли опухоль в неожиданном месте: участи Алибасова не позавидуешь
В России это слово ассоциируется с алкоголичкой: произносить его перед иностранцами стоит с опаской
С Коташенко даже не виделся: перед смертью Градский жил с другой женщиной (фото)
В старину на Рождество гости могли хозяину дома разнести калитку: вот какое правило чтил каждый
Родилась двойня: опьяненный от счастья Малинин принимает поздравления
Этот простой салат обожал Николай II: его стоит приготовить на утро 1 января
Ничего своего не осталось: Романец после «Дома-2» чересчур увлеклась пластикой (фото)
Сразу же запретили: в этой советской песне о любви нашли абсурдный намек
Гайдай в последний момент дал Селезневой от ворот поворот: эта яркая роль досталась дебютантке
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше