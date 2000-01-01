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Киноафиша Фильмы Жулавский о Жулавском
Zulawski o Zulawskim

Жулавский о Жулавском, 2000

2000 / Польша / Франция
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Режиссер Анджей Жулавски рассказывает о своей жизни и фильмах.

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 1 января 2000
Возраст 16+
Режиссер
Якуб Скочень
В ролях
Анджей Жулавски
Анджей Жулавски
Все актеры и съемочная группа
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