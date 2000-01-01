Жулавский о Жулавском, 2000

Жанр: биография В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Режиссер Анджей Жулавски рассказывает о своей жизни и фильмах. Развернуть 6.7 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 50 минут Год выпуска 2000 Премьера в мире 1 января 2000 Возраст 16+ Режиссер Якуб Скочень В ролях Анджей Жулавски Все актеры и съемочная группа

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат