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Карт-бланш, 2015

2015 / Польша
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

У учителя средней школы Кацпера, у которого внезапно обнаруживается тяжелая наследственная болезнь, вызывающая постепенную потерю зрения. И хотя прогнозы врачей неутешительны, Кацпер принимает решение скрыть от руководства школы свой диагноз и продолжает вести уроки во вверенном ему выпускном классе. Единственный, кто знает о его проблемах со здоровьем — это Виктор, его лучший друг, который считает поступок Кацпера рискованным и безрассудным. Однако благодаря упорству и самодисциплине полуслепому учителю истории удаётся не только справиться со своими обязанностями, но и помочь своим ученикам повзрослеть.

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 23 января 2015
Возраст 16+
Режиссер
Яцек Люшиньский
В ролях
Анджей Хыра
Анджей Хыра
Уршула Грабовска
Аркадиуш Якубик
Элиза Рыцембель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Карт-бланш 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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