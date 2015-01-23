Карт-бланш, 2015

У учителя средней школы Кацпера, у которого внезапно обнаруживается тяжелая наследственная болезнь, вызывающая постепенную потерю зрения. И хотя прогнозы врачей неутешительны, Кацпер принимает решение скрыть от руководства школы свой диагноз и продолжает вести уроки во вверенном ему выпускном классе. Единственный, кто знает о его проблемах со здоровьем — это Виктор, его лучший друг, который считает поступок Кацпера рискованным и безрассудным. Однако благодаря упорству и самодисциплине полуслепому учителю истории удаётся не только справиться со своими обязанностями, но и помочь своим ученикам повзрослеть.